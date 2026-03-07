Así quedaron los resultados de las carreras en el hipódromo de Valencia para el sábado 7-3-2026

Suscríbete a nuestros canales

Para este sábado 07 de marzo, el Hipódromo de Valencia tiene lista su sexta reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada.

El hipismo en el centro del país vive un momento estelar. La invitación queda abierta a toda la familia hípica para que respalde el sistema oficial de apuestas a través del 5y6 nacional, el juego por excelencia que premia el análisis y la pasión del aficionado.

El jinete Oliver Media y Harmixon Medina, fueron los más destacado de la jornada con dos victorias en la jornada, cada uno. El primer triunfo fue encima de Endora, para el entrenador José Dilascio, en la primera carrera. El segundo lauro fue con el ejemplar Forzesco, para el entrenador Henfry Alayón, en la quinta de la cartelera.

Harmixon Medina, se llevó la victoria en la cuarta válida del 5y6, o sexta carrera, el triunfo fue con Animal Jungle para el entrenador Henfry Alayón. Luego en la séptima o quinta válida para el 5y6, con el ejemplar Sra. Florencia para el entrenador Carlos Escobar Jr.

Henfry Alayón y José Dilascio, fueron los entrenadores más destacado de la jornada con dos triunfos, cada uno. La tercera válida para el 5y6, o quinta carrera en turno, la ganó con Forzesco con el jinete Oliver Medina. En la cuarta válida del 5y6, o sexta carrera, el triunfo fue con Animal Jungle con la monta de Hermixon Medina.

José Dilascio, abrió y cerró la jornada sabatina en Valencia. En la primera con el ejemplar Endora con Oliver Medina, y en la carrera de cierre con Mi Guerrero con la monta de Francisco Quevedo.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ENDORA (4) 55.5-4 O. MEDINA 120,76 2 My Unflagging Mate (3) 45.4 Ale. Briceño - 3 Anariti Spirit (6) 56-4 J.D. Calicho - 4 My Peggy Mate (5) 56-4 J. Rijo - 5 Lady Pianist (2) 53.5 J. Tuárez -

Entrenador: José Dilascio. Ganador: 120,76. Place: 134,42 y 149,35. Exacta: 277,63. Trifecta: 174,45. Superfecta: 398,83

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MY TRUSTING MATE (3) 53 J.G. HERNÁNDEZ 362,63 2 Skull Trooper (6) 55-2 W. Véliz - 3 Strenght Monster (5) 56 F. Quevedo - 4 Futuro (2) 55 A. Briceño - 5 New Rocket (4) 54 J. Tuárez -

Entrenador: Jhonny Briceño Ganador: 362,63 Place: 116,07 y 491,58 Exacta: 5.413,16 Trifecta: 5.482,94 Superfecta: 2.259,93.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 PRECIOSA DOLORES (3) 56-4 R. ORDOÑEZ 228,04 2 La Suprema (7) 55.5-4 J.D. Calicho - 3 Oriana Trevisson (9) 55.5 F.J. García - 4 Money Cleaner (2) 53.5-3.5 J. Rijo - 5 Reina Duquesa (1) 53-1 J. Moreno -

Entrenador: E. Pimentel. Ganador: 228,04 Place: 184,00 y 166,34 Exacta: 1.175,11 Trifecta: 3.557,17 Superfecta: 5.042,52 Ret.: 05.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 DRAXLER (3) 55 F.J. GARCÍA 4.796,64 2 Cassiusclay (4) 55 Os. Martínez - 3 American White (6) 54 W. Véliz - 4 Strenght Roma (1) 55 A. Finol - 5 King Anthony (8) 53 R. Osorio -

Entrenador: Yondel Calderon. Ganador: 4.796,64. Place: 779,03 y 110,00. Exacta: 9.364,97. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 23.000,86. Pool de 4: 76.702,60. Doble Perfecta: Sin aciertos. Rodó: 02.. Ret.: 07.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FORZESCO (4)55 55-3 O. MEDINA 188,87 2 Ajilado (8) 54 A. Briceño - 3 King Bulbs (3) 55 H. Medina - 4 Work Time (7) 55 A. Finol - 5 Mr. Oli (6) 55 F. Quevedo -

Entrenador: Henfry Alayón G. Ganador: 187,87 Place: 115,73 y 110,00. Exacta: 601,34 Trifecta: 550,82. Superfecta: 748,82.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ANIMAL JUNGLE (2) 53 H. MEDINA 128,11 2 Dexter Jr (9) 56-3 L. Funez Jr. - 3 Divergente (6) 53 Os. Martínez - 4 Nestor Julian (1) 53-3 R. Vera - 5 Roberto Erre (4) 54.5-4 R. Osorio -

Entrenador: Henfry Alayón G.Ganador: 128,11. Place: 131,09 y 136,46. Exacta: 221,73 Trifecta: 487,61 Superfecta: 860,99.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SRA. FLORENCIA (9) 53 H. MEDINA 177,94 2 Amor Amor (6) 55 F. Quevedo - 3 La De Nino (2) 55 J.G. Hernández - 4 Pintada (4) 55 A. Finol - 5 Queen of South (7) 55 Jer. Alvarado -

Entrenador: Carlos Escobar Jr. Ganador: 177,94 Place: 121,79 y 110,10 Exacta: 324,23 Trifecta: 303,10 Superfecta: 352,75

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MI GUERRERO (1) 54 F. QUEVEDO 240,85 2 El De Pedro (14) 55.5 H. Medina - 3 Ram Power (8) 53 J.G. Hernández - 4 Strength Arnor (11) 56-3 O. Medina - 5 MAteo Of Boston (7) 56-2 W. Véliz -

Entrenador: José Dilascio. Ganador: 240,85. Place: 134,16 y 500,21. Exacta: 909,95. Trifecta: 5.039,14. Superfecta: 24.991,02. Triple Apuesta: 429,12. Súper Pool de 4: 1.218,09. Doble Perfecta. 1.123,09. 5y6 nacional *5* (Bs. 818,26). 5y6 nacional *6* (Bs. 142.407,73). Loto Hípico. 2.333,46