Cristiano Ronaldo reaparece con este mensaje mientras lleva una bota de crioterapia

Hora de hablar de Cristiano Ronaldo. Sí, a sus 41 años de edad sigue dando informaciones y esta vez no precisamente con lo más acostumbró a su públicos: los goles. Justamente, el portugués reapareció por primera vez, tras confirmarse recientemente que posee una lesión.

La incertidumbre ahora mismo rodea al luso, después de las distintas notas de prensa que apuntaban a una supuesta gravedad de sus molestias inicialmente informadas, relacionadas con una lesión en el tendón de la corva.

Tras esto, distintos reportes de prensa añadieron que el propio entrenador del club (Jorge Jesus) donde milita, Al Nassr, había reconocido que el daño era más grave de lo originalmente se preveía.

Con todo esto en el escenario, el propio delantero salió al paso con un mensaje en sus redes sociales, que llena a una parte de sus seguidores de optimismo de cara a lo que viene.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

El ariete, hoy en el fútbol de Arabia Saudita, compartió este texto antes de la victoria de su equipo (1-0) contra Neom Sports Club: "Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!".

Esas palabras estuvieron acompañadas de una fotografía en la que vio a 'CR7' sonriendo sentado con una bota de crioterapia en su pierna izquierda, postal que deja por sentado que ya está en plena etapa de recuperación.

A poco menos de 100 días para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026, esta imagen alimenta la esperanza de sus más fieles seguidores, que encendieron alarmas con las últimas noticias sobre Cristiano Ronaldo, que no está descartado para el certamen.