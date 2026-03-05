FIFA impone pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que altera para siempre la dinámica del futbol, la FIFA ha anunciado una nueva medida: por primera vez en la historia, todos los partidos de la Copa del Mundo contarán con dos pausas de hidratación garantizadas por encuentro.

A diferencia de las normativas anteriores, donde estos recesos quedaban a discreción del árbitro basándose en las altas temperaturas o la humedad, la nueva directriz establece que las pausas se ejecutarán independientemente de las condiciones climáticas.

Los detalles del nuevo protocolo

El reglamento, que entrará en vigor de forma inmediata para el próximo certamen mundialista, detalla un esquema rígido que los oficiales de campo deberán seguir:

Frecuencia: Se realizarán dos pausas por partido, una en cada tiempo reglamentario.

Duración: Cada interrupción será de exactamente 3 minutos .

Activación: El árbitro principal será el encargado de pitar el inicio de la pausa en un momento de juego muerto cercano a los minutos 25 y 70.

El factor comercial: Publicidad en medio del juego

Aunque la FIFA justifica esta medida como una prioridad para la salud y el rendimiento de los atletas, el anuncio ha levantado una polvareda de críticas debido a su trasfondo económico. Por primera vez, las cadenas de televisión y los servicios de streaming tendrán permiso oficial para emitir anuncios publicitarios durante estos seis minutos de interrupción total.

Esta decisión abre una nueva y lucrativa ventana comercial para los patrocinadores, similar a los "tiempos fuera" del fútbol americano (NFL) o el baloncesto (NBA), rompiendo con la tradición de los 45 minutos de acción ininterrumpida que caracterizan al fútbol.

Reacciones divididas

Mientras que los cuerpos médicos de las selecciones nacionales han recibido la noticia con optimismo, argumentando que ayudará a prevenir lesiones por fatiga y deshidratación, los puristas del deporte y diversos grupos de aficionados han expresado su rechazo en redes sociales. El temor principal radica en que estas pausas rompan el ritmo de juego y el "momentum" de los equipos que buscan remontar marcadores.

Bajo el estandarte del bienestar del jugador, la FIFA ha logrado derribar la última barrera que impedía la monetización publicitaria durante el tiempo de juego activo. El desafío ahora será determinar si estos seis minutos adicionales afectarán la intensidad táctica que define a un torneo de eliminación directa.