Clásico Mundial de Beisbol

Australia y Corea del Sur dominan el arranque del grupo C

Mañana, el anfitrión y favorito, Japón, hará su debut frente a una urgida China Taipéi. Por su parte, Australia buscará poner un pie en la siguiente fase cuando se mida ante la República Checa

Por

Eimy Carta
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 01:04 pm
Australia y Corea del Sur dominan el arranque del grupo C
Suscríbete a nuestros canales

El Tokyo Dome fue testigo del inicio de la acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y el mensaje enviado por las potencias de Oceanía y Asia fue contundente. Australia dio la campanada al blanquear a China Taipéi, mientras que Corea del Sur desplegó un festival de cuadrangulares para aplastar a la República Checa.

Australia silencia a los campeones del Premier12

En el duelo inaugural, Australia demostró que su clasificación a cuartos en 2023 no fue casualidad. Con una joya de pitcheo combinado, derrotaron 3-0 a China Taipéi, actuales campeones del Premier12.

  • El factor Bazzana: La joven promesa y selección #1 del Draft de la MLB, Travis Bazzana, no defraudó en su debut. El infielder de los Cleveland Guardians conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada que sentenció el encuentro y silenció a los más de 40,000 aficionados presentes.

  • Poder y Control: Robbie Perkins había adelantado a los "Aussies" con un vuelacercas de dos carreras en el quinto episodio. Desde la lomita, el zurdo Alex Wells dictó cátedra con tres entradas sin hits, abriendo paso a un relevo impecable de Jack O'Loughlin y Jon Kennedy.

Corea del Sur: Un festín de poder

Horas más tarde, la selección de Corea del Sur dejó claro que quiere sacudirse las eliminaciones tempranas de ediciones anteriores. Con una ofensiva explosiva, vencieron 11-4 a la República Checa.

  • Shay Whitcomb imparable: El pelotero de los Houston Astros fue la gran figura al conectar dos jonrones en turnos consecutivos

  • Gran Slam tempranero: Bo Gyeong Moon castigó al pitcheo checo con un cuadrangular con las bases llenas en el primer inning, una losa de la que los europeos nunca pudieron recuperarse a pesar del esfuerzo de Terrin Vavra, quien respondió con un jonrón de tres carreras para los checos.

  • Victoria en la lomita: Hyeong Jun So se acreditó el triunfo tras una labor sólida, respaldada por un bullpen que contuvo los intentos de remontada checa.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Jueves 05 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?