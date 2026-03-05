Australia y Corea del Sur dominan el arranque del grupo C

Suscríbete a nuestros canales

El Tokyo Dome fue testigo del inicio de la acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y el mensaje enviado por las potencias de Oceanía y Asia fue contundente. Australia dio la campanada al blanquear a China Taipéi, mientras que Corea del Sur desplegó un festival de cuadrangulares para aplastar a la República Checa.

Australia silencia a los campeones del Premier12

En el duelo inaugural, Australia demostró que su clasificación a cuartos en 2023 no fue casualidad. Con una joya de pitcheo combinado, derrotaron 3-0 a China Taipéi, actuales campeones del Premier12.

El factor Bazzana: La joven promesa y selección #1 del Draft de la MLB, Travis Bazzana , no defraudó en su debut. El infielder de los Cleveland Guardians conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada que sentenció el encuentro y silenció a los más de 40,000 aficionados presentes.

Poder y Control: Robbie Perkins había adelantado a los "Aussies" con un vuelacercas de dos carreras en el quinto episodio. Desde la lomita, el zurdo Alex Wells dictó cátedra con tres entradas sin hits, abriendo paso a un relevo impecable de Jack O'Loughlin y Jon Kennedy.

Corea del Sur: Un festín de poder

Horas más tarde, la selección de Corea del Sur dejó claro que quiere sacudirse las eliminaciones tempranas de ediciones anteriores. Con una ofensiva explosiva, vencieron 11-4 a la República Checa.