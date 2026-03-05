Australia inicia con victoria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

Australia comenzó con una contundente victoria 3-0 contra China Taipéi en el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El Gigante de Oceanía se hizo fuerte con una actuación brillante de su pitcheo; además, de su bateo solido para lograr el primer triunfo del campeonato.

En un encuentro que apenas superó las dos horas de duración, Australia maniató a la ofensiva asiática para llevarse un triunfo vital en el Tokyo Dome de Japón. La gran figura australiana fue el prospecto #20 de Las Mayores, Travis Bazzana: 4 turnos, 2 hits, 1 anotada, 1 impulsada.

La estrella de Guardianes de Cleveland demostró su jerarquía al conectar un cuadrangular, para sentenciar el marcador. Por otra parte, la brutal actuación de los lanzadores: Alex Wells, Jack O’Loughlin y Jon Kennedy: 3.0 entradas de labor cada uno de 3 hits, 2 boletos y 9 ponches.

¿Quién es Travis Bazzana la joven estrella de Guardianes de Cleveland?

Travis Bazzana hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en Australia seleccionado como número uno del Draft de Grandes Ligas. Su ascenso con Guardianes de Cleveland se debe a una combinación explosiva de velocidad, contacto y un poder que desafía su posición.

Considerado el prospecto #20 de todo el sistema de MLB, Bazzana representa la nueva generación de peloteros internacionales con formación académica en Estados Unidos. Su capacidad para liderar el lineup australiano en este 2026 confirma que está listo para debutar en la liga.

Durante la temporada 2025 en Ligas Menores registró números interesantes en clase Rookie, AA y AAA: 84 juegos, 302 turnos, 71 anotadas, 74 hits, 17 dobles, 5 triples, 9 jonrones, 39 impulsadas, 12 bases robadas, 66 boletos, 91 ponches, .245 PRO, .389 OBP, .424 SLG, .813 OPS.

Próximos juegos de Australia en el Clásico Mundial 2026