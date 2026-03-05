¿Es para preocuparse con la poca ofensiva de Venezuela previo al Clásico Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela concluyó su preparación de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con algunas dudas en el aire, no tanto por los resultados, sino más bien por la poca ofensiva que demostró a lo largo de 18 innings.

Y es que ante Astros de Houston y Nacionales de Washington, los días martes y miércoles respectivamente, apenas anotaron dos carreras. Pero si bien fueron juegos de exhibición, lo cierto del caso es que muchos esperábamos que el equipo rindiera con sus bateadores.

Venezuela se guardó sus bates para el Clásico Mundial

Durante la primera cita frente a Houston, el combinado nacional conectó un total de siete imparables, de los cuales dos tuvieron la firma de Wilyer Abreu. Además de él, los otros hiteadores venezolanos de ese día fueron Luis Arráez, William Contreras, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar y Maikel García.

Justamente, el de La Sabana se encargó de impulsar esa primera carrera gracias a una línea fuerte hacia el jardín central, llevando de esa manera hasta el home a un Wilyer que previamente había disparado un triple.

Por su parte, ante Washington la ofensiva se vio un poco más floja. Esta vez fueron cinco indiscutibles del lado venezolano, con el detalle que tres fueron de peloteros de la selección: Luis Arráez (dos) y Willson Contreras. Los otros dos fueron de jugadores de los Nacionales que entraron en reemplazo de los nuestros a partir del séptimo inning.

Además, durante esta cita la anotación llegó con algo de fortuna, pues Ronald Acuña Jr. negoció una base por bola crucial, que a la postre le sirvió para anotar minutos después tras un pasbol del receptor.

Si hacemos un pequeño balance general de ambos careos, Venezuela tuvo 10 innings en los que no pudo conectar ni un hit, aunque en cuatro de esos lograron embasarse al sacar boletos, un detalle no menor que pudiera ser clave durante la cita mundialista.

Ciertamente, el punto fuerte de esta selección es su ofensiva, y aunque no lo demostraron en los juegos de exhibición, es muy posible que sea parte de una estrategia colectiva para sorprender a sus rivales una vez arranque el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Números ofensivos de Venezuela en los juegos de preparación