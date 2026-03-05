Hipismo

Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo

Los mejores pronósticos para ganar y cobrar con Meridiano

Por

David García V.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:12 pm
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo
Foto: Gulfstream Park
Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park, ofrece una llamativa cartelera para el jueves 5 de marzo, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención como parte del inicio de la semana número 15 del Championship Meet 2025-2026.

NOTAS RELACIONADAS

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr. sigue como líder de los jinetes con 77 victorias y entre los preparadores, Saffie Joseph Jr. encabeza la tabla con 36 primeros.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,100 metros sobre tapeta, siendo una prueba de Maiden Claiming de $12,500. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.100m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

  • So Grand (3): Es uno de los que luce para abandonar el lote. Tiene mucha velocidad.

  • War Warrior (1): Debería pelear desde el inicio apoyado en la monta.

  • Mully’s Moon (8): Corrió bien en la pasada. Tiene relativa experiencia en esta superficie.

Segunda Carrera | 1.600m, arena (2:20 p.m. VEN)

  • Flag Officer (7): David Egan tiene mucha química con él y buscará la tercera al hilo.

  • Dime Papi (1): Estrenará Gríngolas (Blinkers) y la monta de Morelos lo acredita.

  • Broderick (2): Es uno de los rápidos que si corre solo será díficil superarlo.

Tercera Carrera | 1.600m, grama (2:50 p.m. VEN)

  • Bint Mischief (3): Luce como una de las bases para las pruebas no válidas del Rainbow Pick 6. David Egan la llevó a la victoria de manera cómoda en este mismo recorrido y superficie. Su ejercicio más reciente en grama, fue muy bueno: 800 en 48, por el lado externo de los conos en el césped de Palm Meadows.

Cuarta Carrera | 1.700m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

  • Mischievous Scout (6): Estrena Lasix y tiene experiencia en el recorrido.

  • World Builder (7): La aplicación del Lasix por primera vez debe favorecerlo.

  • Dirty Diana (4): Debería recuperar todo el terreno que cedió en sus dos primeras salidas.

Quinta Carrera | 1.100m, arena (3:51 p.m. VEN)

  • Evanora (7): Tiene buena campaña en Gulfstream Park y lo respalda la monta de Junior.

  • Slew Diva (1): El cambio de jockey ahora para Irad Ortiz Jr., debe ser la diferencia.

  • Chaina (6): Una opción de buen dividendo que tiene experiencia en el recorrido.

Sexta Carrera | 1.200m, arena (4:22 p.m. VEN)

  • Exquisite (7): Saffie Joseph Jr. confía de nuevo en Gaffalione. Ha trabajado muy bien.

  • Grace of Monaco (4): Excelentes trabajos + Irad Ortiz Jr. = llama a la victoria.

  • Pippa Adds (1): Aunque Pletcher no es tan efectivo con debutantes, tiene oportunidad.

Séptima Carrera | 1.600m, grama (4:53 p.m. VEN)

  • Zo Zucchera (2): Es el dato clave para la tarde de este jueves en Gulfstream Park. En la distancia y en el césped de este hipódromo lo ha hecho muy bien. José Francisco D’Angelo consideró que era la prueba ideal para que regresara y le da la monta a Irad Ortiz Jr. 

Octava Carrera | 1.000m, tapeta (5:24 p.m. VEN)

  • Rebel With a Cause (2): De nuevo la leyenda “Johnny V” en los controles. Luce mucho.

  • Midnight Martini (4): Rompió el Maiden muy bien y es un rival de consideración. 

Novena Carrera | 1.664m, arena (5:54 p.m. VEN)

  • Honesto (6): La amplia experiencia en la distancia y la superficie lo hacen dar de primera marca.

  • Navy Cross (4): El “Tendón” Pérez con opción de lucirse para devolver buen dividendo.

  • Winooski (3): Con ejercicios respetables, es gran carta de posible sorpresa.

Décima Carrera | 1.700m, grama (6:24 p.m. VEN)

  • Pemberley (5): Otra gran carta de José Francisco D’Angelo para cerrar con victoria.

  • Magnetic Beach (7): Gaffalione va a la tercera consecutiva en busca de la foto.

  • Ditched (8): Buena oportunidad de Dylan Davis para reencontrarse con el éxito.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada México LMBP
Miércoles 04 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?