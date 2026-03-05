Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park, ofrece una llamativa cartelera para el jueves 5 de marzo, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención como parte del inicio de la semana número 15 del Championship Meet 2025-2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr. sigue como líder de los jinetes con 77 victorias y entre los preparadores, Saffie Joseph Jr. encabeza la tabla con 36 primeros.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,100 metros sobre tapeta, siendo una prueba de Maiden Claiming de $12,500. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.100m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

So Grand (3): Es uno de los que luce para abandonar el lote. Tiene mucha velocidad.

War Warrior (1): Debería pelear desde el inicio apoyado en la monta.

Mully’s Moon (8): Corrió bien en la pasada. Tiene relativa experiencia en esta superficie.

Segunda Carrera | 1.600m, arena (2:20 p.m. VEN)

Flag Officer (7): David Egan tiene mucha química con él y buscará la tercera al hilo.

Dime Papi (1): Estrenará Gríngolas (Blinkers) y la monta de Morelos lo acredita.

Broderick (2): Es uno de los rápidos que si corre solo será díficil superarlo.

Tercera Carrera | 1.600m, grama (2:50 p.m. VEN)

Bint Mischief (3): Luce como una de las bases para las pruebas no válidas del Rainbow Pick 6. David Egan la llevó a la victoria de manera cómoda en este mismo recorrido y superficie. Su ejercicio más reciente en grama, fue muy bueno: 800 en 48, por el lado externo de los conos en el césped de Palm Meadows.

Cuarta Carrera | 1.700m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

Mischievous Scout (6): Estrena Lasix y tiene experiencia en el recorrido.

World Builder (7): La aplicación del Lasix por primera vez debe favorecerlo.

Dirty Diana (4): Debería recuperar todo el terreno que cedió en sus dos primeras salidas.

Quinta Carrera | 1.100m, arena (3:51 p.m. VEN)

Evanora (7): Tiene buena campaña en Gulfstream Park y lo respalda la monta de Junior.

Slew Diva (1): El cambio de jockey ahora para Irad Ortiz Jr., debe ser la diferencia.

Chaina (6): Una opción de buen dividendo que tiene experiencia en el recorrido.

Sexta Carrera | 1.200m, arena (4:22 p.m. VEN)

Exquisite (7): Saffie Joseph Jr. confía de nuevo en Gaffalione. Ha trabajado muy bien.

Grace of Monaco (4): Excelentes trabajos + Irad Ortiz Jr. = llama a la victoria.

Pippa Adds (1): Aunque Pletcher no es tan efectivo con debutantes, tiene oportunidad.

Séptima Carrera | 1.600m, grama (4:53 p.m. VEN)

Zo Zucchera (2): Es el dato clave para la tarde de este jueves en Gulfstream Park. En la distancia y en el césped de este hipódromo lo ha hecho muy bien. José Francisco D’Angelo consideró que era la prueba ideal para que regresara y le da la monta a Irad Ortiz Jr.

Octava Carrera | 1.000m, tapeta (5:24 p.m. VEN)

Rebel With a Cause (2): De nuevo la leyenda “Johnny V” en los controles. Luce mucho.

Midnight Martini (4): Rompió el Maiden muy bien y es un rival de consideración.

Novena Carrera | 1.664m, arena (5:54 p.m. VEN)

Honesto (6): La amplia experiencia en la distancia y la superficie lo hacen dar de primera marca.

Navy Cross (4): El “Tendón” Pérez con opción de lucirse para devolver buen dividendo.

Winooski (3): Con ejercicios respetables, es gran carta de posible sorpresa.

Décima Carrera | 1.700m, grama (6:24 p.m. VEN)