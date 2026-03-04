MLB: Detroit definió el futuro de Keider Montero

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit han tomado una decisión respecto a su rotación de lanzadores al enviar al derecho venezolano Keider Montero a su filial Triple A, Toledo Mud Hens. Este movimiento se produce en un momento de transición para el equipo, que busca optimizar su nómina tras un mercado invernal agresivo y la proximidad del Clásico Mundial de Beisbol.

Montero, quien recientemente lanzó tres entradas sin permitir carreras contra Panamá, ha sido un recurso constante para la organización. En las últimas dos temporadas, el diestro acumuló 189 entradas con una efectividad de 4.57. A pesar de estos números sólidos como pieza de profundidad, la configuración actual de los Tigres no le garantiza un espacio inmediato en el roster de las Grandes Ligas.

La decisión de A.J. Hinch

La gerencia de Detroit priorizó la estabilidad de su rotación titular tras las incorporaciones de Framber Valdez y el regreso del veterano Justin Verlander. Con estos movimientos, el grupo de abridores principales quedó establecido desde el inicio de los entrenamientos primaverales, dejando a Montero en una posición donde su desarrollo como abridor es la prioridad absoluta.

El manager A.J. Hinch explicó desde Santo Domingo que la intención es mantener a Montero bajo un régimen de abridor. El cuerpo técnico considera que su valor máximo para el equipo es estar preparado para subir en caso de una lesión o para actuar como un sexto abridor eventual. Para lograr esto, el jugador necesita acumular entradas y volumen de pitcheos que no obtendría permaneciendo en el bullpen del equipo grande al inicio de la campaña.

Un factor determinante en el cronograma de esta noticia es la participación de Montero con la selección de Venezuela en el Clásico. El lanzador tiene programadas al menos dos salidas con el equipo nacional, donde se espera que trabaje en roles de "bulk" o relevo largo, con un límite de entre 50 y 60 pitcheos por presentación.