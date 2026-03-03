MLB: Asociación de peloteros presentará quejas ante sanción de Jurickson Profar

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA) confirmó que presentará una queja formal ante la oficina del comisionado en respuesta a la sanción de 162 partidos impuesta a Jurickson Profar. El bateador designado de los Bravos de Atlanta dio positivo por segunda vez a una sustancia para mejorar el rendimiento (PED), lo que activa de forma automática el castigo de una temporada completa según el reglamento vigente.

Proceso de apelación

Jurickson Profar, de 33 años, se convierte en el sexto jugador desde 2014 en recibir una suspensión de esta magnitud por reincidencia. El pelotero ya había cumplido una sanción de 80 juegos al inicio de la temporada 2025 tras dar positivo por gonadotropina coriónica humana (hCG). En esta ocasión, la MLB no ha revelado la sustancia específica detectada en las pruebas.

El proceso legal quedará en manos del árbitro independiente Martin F. Scheinman. Mientras se resuelve la apelación, Profar pierde el derecho a cobrar su salario de 15 millones de dólares para la campaña 2026 y queda inhabilitado para participar en la postemporada. Asimismo, se confirmó su baja del Clásico Mundial de Beisbol, donde representaría a los Países Bajos.

Consecuencias financieras para los Bravos de Atlanta

La directiva de Atlanta busca una resolución rápida del conflicto legal por motivos de planificación deportiva y financiera. Si la suspensión se mantiene en firme, el equipo liberará 15 millones de dólares de su nómina salarial. Este margen presupuestario permitiría a la organización buscar refuerzos en el mercado de agentes libres.

La ausencia de Profar altera el orden al bate diseñado por los Bravos, donde se proyectaba como segundo bate, detrás de Ronald Acuña Jr. Tras una cirugía de hernia deportiva en el receso de temporada, el curazoleño estaba destinado a ocupar principalmente el puesto de bateador designado.

Ante este escenario, la responsabilidad ofensiva recaerá con mayor peso en figuras como Matt Olson, Austin Riley y Ozzie Albies. El equipo también cuenta con la flexibilidad de utilizar al actual Novato del Año, Drake Baldwin, en funciones ofensivas mientras el receptor Sean Murphy se reincorpora plenamente a las labores defensivas.

Cabe acotar que, si Profar vuelve a dar positivo por uso de sustancias prohibidas, será suspendido de por vida de las Grandes Ligas.