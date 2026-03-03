WBC: Aaron Judge produce las dos primeras carreras de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, asumió el protagonismo ofensivo de inmediato en el inicio del proceso de preparación de la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol. Durante el encuentro de exhibición frente a los Gigantes de San Francisco, el jardinero remolcó las primeras dos carreras del compromiso, estableciendo una ventaja temprana de 2-0 que marcó el ritmo del juego desde la primera entrada.

Judge responde con hombres en las bases

La secuencia ofensiva comenzó con la velocidad de Bobby Witt Jr. y la presencia de Bryce Harper en las almohadillas. Con corredores en posición de anotar, Judge conectó un sencillo hacia el jardín central que permitió el avance seguro de ambos corredores hasta el plato.

Este juego de exhibición contra los Gigantes sirve como laboratorio para ajustar la rotación y el relevo, pero principalmente para aceitar la maquinaria ofensiva. La ventaja de 2-0 conseguida en el primer inning permitió al equipo nacional manejar los tiempos del encuentro y tener una ventaja cómoda de 5-1 en cinco innings completos jugados.