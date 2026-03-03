Selena Gómez genera repudio tras besar los pies sucios de su esposo

Suscríbete a nuestros canales

Selena Gómez se vio envuelta en una escena bastante desagradable luego de que se hiciera viral en redes sociales un video en el que besa los pies de su esposo, el productor Benny Blanco, durante la grabación del podcast “Friends Keep Secrets”.

Aunque para ella significó un “gesto romántico”, para muchos en redes sociales fue una imagen bastante desagradable y denigrante, lo que activó un debate sobre los hechos.

Selena Gómez feliz con los pies de su marido

Todo ocurrió en el segundo episodio del nuevo podcast de Blanco, un formato relajado en el que él conversa con amigos y colegas sobre temas personales y profesionales, fue allí en medio de la charla cuando Gómez tuvo la polémica iniciativa.

En un momento de la grabación, la cámara enfocó los pies descalzos de Benny, visiblemente sucios, lo que ya había captado la atención por aparecer en pantalla sin querer. En ese instante, Gómez se sentó en el suelo y, sin dudarlo, besó el pie de su esposo.

Un tanto sorprendido, el estadounidense sonrió y admitió que, el beso en los pies es una de las cosas que le gustan a la cantante y a él también. De igual forma, reafirmó que “ama a su esposa”.

La polémica de los pies sucios

La discusión no se limitó al gesto de la artista. El origen del debate fue un segmento del primer episodio del podcast de Benny, donde apareció descalzó en cámara con los pies visiblemente inmundos, lo que provocó fuertes reacciones entre los espectadores.

En respuesta al revuelo, Blanco incluso explicó, en una entrevista posterior, que las imágenes del podcast fueron grabadas en la primera jornada de producción, cuando el equipo y el traslado de equipos habían dejado el suelo polvoriento.

Aprovechó también para mostrar en vivo que uno de sus pies estaba limpio, desmitificando en parte la idea de que siempre tuviera mala higiene.