Revelan el acuerdo prenupcial de Selena Gómez y Benny Blanco

En medio de su reluciente boda, Selena Gómez y Benny Blanco vuelven acaparar los titulares de la prensa tras revelarse el acuerdo prenupcial que ambos firmaron para conservar su independencia económica y patrimonio.

De acuerdo al periodista Rob Shuter, la actriz, cantante y empresaria fue quien dio el primer paso, en un acto para que su imperio artístico y empresarial se mantenga bajo su control. A lo largo de más de dos décadas, Selena ha trabajado duro para cosechar una fortuna de $1.3 mil millones de dólares.

Si bien en la música y en la actuación ha logrado grandes ingresos por sus obras, todo recae en su marca de maquillaje Rare Beauty, la cual se ha posicionado en el mercado internacional en la industria cosmética.

Benny Blanco no se opuso

Según el informante, el productor musical tomó todo con calma y no se opuso a la petición de su esposa. “No solo no se opuso, sino que lo entendió como un acto de madurez”, dijo.

Además, Benny Blanco también tiene una sólida carrera en la música, al igual que Gómez, conserva un gran patrimonio. “Él ama a Selena y sabe perfectamente quién es ella. No tiene problema en firmar lo que sea necesario”, agregó.

Se filtran las clausulas

Se ha filtrado todo lo que implica las clausulas del acuerdo prenupcial de Selena Gómez y Benny Blanco. En primer lugar, se encuentran los derechos de autor del catálogo musical de la cantante, los ingresos que genere en su faceta como actriz, las propiedades adquiridas antes del matrimonio y, por supuesto, las ganancias de Rare Beauty.