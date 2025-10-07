Ex jugador del Real Madrid a un paso de jugar con Telasco Segovia

Suscríbete a nuestros canales

El lateral español Sergio Reguilón, actualmente sin equipo, se encuentra en conversaciones avanzadas para fichar por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de contar con propuestas económicamente atractivas en Europa y Asia, el exjugador del Real Madrid ha manifestado un claro deseo de unirse al club de Florida.

Un deseo exclusivo: Inter Miami

Según la información del periodista Fabrizio Romano, Sergio Reguilón le ha transmitido a su agente que su único destino deseado es el Inter Miami. Este interés es firme, incluso rechazando ofertas significativas de otros mercados:

Opciones rechazadas: Reguilón ha declinado las propuestas que ha recibido de clubes de LaLiga EA Sports.

Oferta millonaria ignorada: La oferta del Persépolis, que incluía un salario cercano a los cuatro millones de euros netos por temporada, no fue suficiente para cambiar la decisión del lateral zurdo, que prioriza el proyecto deportivo y de vida en Miami.

La necesidad de las "Garzas"

La directiva del Inter Miami está acelerando las negociaciones por Sergio Reguilón tras el reciente anuncio del retiro de Jordi Alba. La salida del veterano lateral izquierdo catalán ha dejado un vacío que el club busca llenar con un jugador de experiencia como el español.

A sus 28 años, aportaría a la defensa de las "Garzas" un historial impresionante en la élite del fútbol europeo, habiendo militado en:

Real Madrid (club formador).

Sevilla (donde ganó la Europa League en 2020).

Atlético de Madrid .

Tottenham Hotspur .

Manchester United.

Su fichaje se considera estratégico para mantener la competitividad del equipo tras la baja de Alba. De concretarse su llegada, Sergio Reguilón se uniría a un vestuario de alto perfil, compartiendo la camiseta rosa con nombres reconocidos como: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul o Telasco Segovia.