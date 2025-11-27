Qué bárbaro: Mychel Sánchez arrasó en la jornada del miércoles en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 26 de miércoles, el joven jinete venezolano Mychel Sánchez arrasó un total de seis competencias entre ellas cuatro Stakes en los hipódromos Parx Racing y Penn National.

Mychel Sánchez: Victorias en Parx Racing y Penn National

Sánchez inició con mucha efectividad en la primera carrera del óvalo de Philadelphia, un Claiming de 21 mil dólares para yeguas de tres y más años, con Wink of Eye, entrenada por Juan Guerrero, por lo que dejó crono de 1.25’’71 para los siete furlones (1.400 metros) en pista de arena.

Luego en la quinta competencia, un Starter Optional Claiming de 26 mil dólares, el criollo se tomó la foto con Cojelo Pa Ti, bajo la preparación de Michael Pino, con un tiempo de 1.16’’49 6 1/2 furlones (1.300 metros).

Las victorias de los Stakes comenzaron a partir de la sexta carrera con la disputa del Pennsylvania Nursery Stakes, en distancia de siete furlones (1.400 metros) para ejemplares de dos años. En ese stakes, el látigo llevó al paddock de ganadores al dosañero Mailata, entrenado por Louis Red Jr., con registro de 1.23’’69 para el recorrido de los siete furlones.

A la altura de la octava del programa, el jockey venezolano se tomó otra foto con el ejemplar Call Me Fast en el Turkey Trot Stakes, al marcar 1.41’’73 para el tiro de 1 milla y 70 yardas (1.664 metros).

Para culminar su racha de victoria en Parx Racing, Mychel Sánchez logró el triunfo en el Let’s Give Thanks Stakes con el caballo Maximus Meridius en final cerrado, con la preparación de Robert Reid Jr, mientras que el crono se detuvo en 1.16’’06 para la distancia de 6 1/2 furlones (1.300 metros).

Mientras tanto, en el óvalo de Penn National, el destacado venezolano ganó el South Mountain Stakes, con Tough Guy Tony con un cuerpo de ventaja, por lo que dejó un tiempo de 1.11’’65 para el tiro de seis furlones (1.200 metros).

Resultado: Campaña Estados Unidos

Con estas seis victorias que incluyó los cuatro Stakes entre Parx Racing y Penn National, el reconocido venezolano logró la suma de 280 victorias de la presente temporada 2025 y 1.806 de por vida en los Estados Unidos.

Para este jueves 27 de noviembre, Sánchez tendrá un total de tres compromisos de montas en Laurel Park.