Mychel Sánchez se llevó la primera selectiva de la tarde por $100.000

La jornada de este miércoles 26 de noviembre, el hipódromo de Parx Racing confeccionó una cartelera de 10 carreras que incluyó cinco pruebas tipo stakes. La primera de estas pruebas clasificadas inició con el Pennsylvania Nursery Stakes, valorada por $100.000 en distancia de 1.400 metros en pista de arena. En la cual el jinete venezolano Mychel Sánchez se llevó los honores con el ejemplar Mailata para el entrenador Reid Jr.

La sexta carrera de la jornada, de un total de diez competencias programadas para este miércoles, fue reservada para el Pennsylvania Nursery Stakes de $100.000 en siete furlones para potros de dos años nacidos y criados en Pennsylvania. Mailata, con la monta del jinete venezolano Mychel Sánchez, se llevó los honores de punta a punta, en combinación con el entrenador Robert Reid Jr.

Mailata aprovechó la condición de la pista para tomar la punta desde la alargada bajo el control del jinete zuliano Sánchez, que marcó parciales de 22,2; 45,1 y 70,1 sin verse comprometido durante el desarrollo de la competencia.

En la recta final, Sánchez, sobre el lomo del hijo de Maximus Mischief, galopó a sus rivales en crono de 83”1 con una ventaja no menor de cinco largos sobre Mister Me. En la taquilla arrojó $9.40 a ganador.

Mailata, hijo de la yegua Bouquet Of Gold por Medaglia D’Oro, sumó su segunda victoria de manera consecutiva y su primer Stakes. Este ejemplar de dos años es propiedad de Cash is King LLC y LC Racing LLC.