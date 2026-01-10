¡Wire to Wire!: Kingdundee con la monta de Calvin Habib se queda con la Cape Flying Championship (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de Kenilworth, que es el hipódromo más antiguo de Sudáfrica, fundado en 1881. Ubicado a las afueras de Ciudad del Cabo, y es el circuito más importante del Cabo Occidental, se desarrollan este sábado 10 se desarrolla tres pruebas clasificatorias a la Breeders’ Cup, que pertenecen “Si ganas, estás dentro” de la Breeders' Cup Challenge Series.

Estas pruebas fueron el Cartier Paddock Stakes (G1) ganada por Wish List, que ganó un puesto directo a la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1), carrera que comparte con el Cape Flying Championship (G1), donde el ganador Kingdundee inscribió su nombre directo para la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1).

El trio de carreras clasificatorias la completa la prueba central de la jornada el King’s Plate (G1), que da un cupo para la Breeders’ Cup Mile (G1).

Breeders’ Cup: Kingdundee de punta a punta se queda con la carrera Sprint

Kingdundee, tuvo una actuación dominante en la punta del Cape Flying Championship (G1), para marcar un momento decisivo para el entrenador Dean Smith, quien recientemente tomó las riendas del establo tras el fallecimiento de su padre, Gavin.

Este fue el mayor éxito de la carrera de Smith como entrenador hasta la fecha, logrado en una de las pruebas de velocidad más exigentes del automovilismo sudafricano.

Calvin Habib jinete Kingdundee, ejecutó el plan a la perfección. King Dundee arrancó bruscamente, tomó el control casi de inmediato y no se le permitió volver a la pista. De principio a fin, fue una exhibición decisiva, con los rivales siempre persiguiendo en lugar de amenazar.

Breeders’ Cup: Pruebas clasificatorias de La Challenge Series

La Challenge Series consta de las mejores carreras de todo el mundo y otorga a cada ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup.

“Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un puesto gratuito en la parrilla de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Como parte de los beneficios de la Serie Desafío, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de los ganadores de todas las carreras de la Breeders' Cup Challenge Series para que participen en el Campeonato Mundial. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Desafío deberá ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre de 2026 para recibir las recompensas.