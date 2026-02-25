Farándula

Festival Viña del Mar 2026: Programación y dónde ver en vivo

El cantante colombiano Juanes llevará su música al escenario de la Quinta Vergara

Kleimar Reina
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 06:55 pm
Festival Viña del Mar 2026 / Cortesía
En el marco de la celebración de su edición número 65, el Festival de Viña del Mar 2026 hará vibrar la Quinta Vergara, gracias a la presencia de grandes artistas que llevarán música y entretenimiento al público.

Durante tres días consecutivos los asistentes han disfrutado de un sinfín de talentos, siendo la gran apertura con Gloria Estefan, el pasado domingo 22 de febrero. Además, otros artistas como Jesee y Joy, Bomba Estéreo, el grupo de kpop NMIXX y el comediante venezolano Esteban Dunch se sumaron al festival.

Presentaciones previstas 

Cada día la producción lleva un artista distinto para el gozo del público que, en cada jornada es distinto. Aquí te traemos la programación del Festival de Viña del Mar en los próximos días. 

Jueves 25 de feberero

  • Juanes
  • Asskha
  • Ke Personajes

Jueves 26 de febrero

  • Mon Laferte
  • Yandel Sinfónico
  • Humor: Piare con “P”

Viernes 27 de febrero

  • Paulo Londra
  • Pablo Chill-E
  • Milo J
  • Humor: Pastor Rocha

¿Dónde ver el Festival de Viña del Mar 2026?

Para el público de Latinoamérica, el Festival de Viña del Mar puede verse por Disney+ con transmisión diaria que estará disponible por 30 días. Los que se encuentran dentro de Chile pueden seguirlo por el canal de Mega.

