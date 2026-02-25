Jessica Alba muestra sus abdominales tonificados en bikini

Suscríbete a nuestros canales

Miami fue el lugar perfecto para que la actriz Jessica Alba viviera momentos de desconexión con su familia. La estrella de Hollywood llevó un ajustado bikini para tomar sol, disfrutar de las azules playas y la arena.

Un cuerpo de acero

Alba de 44 años posó muy sonriente en el sol mostrando cada parte de su cuerpo, en especial su retaguardia.

Sin embargo, fue una foto en el espejo lo que encendió el internet, al mostrar como su figura luce delgada y muy tonificada.

El bikini en color marrón con estampado negro hizo su trabajo de resaltar la figura de la artista, que ha participado en grandes películas como “Los 4 Fantásticos”, “Novio por una noche”, “Despierto” y “Los caballeros no tienen memoria”.

“Un minuto de Miami”, es el mensaje con el cual acompañó el carrusel de imágenes, que acumula hasta el momento 619 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos.

Duro entrenamiento

La nominada en varias ocasiones a los Globos de Oro, ha comentado en diversas ocasiones que realiza diversos entrenamientos para mantenerse en forma, que van desde hot yoga, pilates, boxeo y levantamiento de pesas.

Afirma que el levantamiento de pesas la ayudan para mantener su musculatura firme y su mente equilibrada.

Los ejercicios van de la mano de una buena alimentación, meditación y mucha hidratación al día.