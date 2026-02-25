Shakira regresa a Egipto con un épico concierto ¡Conoce los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

La colombiana Shakira confirmó una de las noticias más emocionantes del año para sus fanáticos de todo el mundo y es que, regresará a cantar frente a las emblemáticas Pirámides de Giza en Egipto como parte de su famosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Este anuncio no solo marca un hito en su carrera artística, sino que también representa un emotivo reencuentro casi 20 años después de su histórica presentación en el mismo lugar durante su “Oral Fixation Tour” en 2007.

El esperado regreso de Shakira a Egipto

La presentación de Shakira en la planicie de Giza el próximo 7 de abril de 2026 no es solo un concierto más dentro de su gira internacional, sino un espectáculo con un fuerte componente simbólico.

Actuar frente a una de las siete maravillas del mundo antiguo le da un valor extra a este evento, que celebra también su conexión con la cultura árabe y sus raíces, sumada al impacto global del tour.

Precios y zonas disponibles

La venta de entradas ya está en marcha a través de Ticket Egypt, la empresa encargada de la promoción del evento. Los fans podrán elegir entre diferentes zonas de acceso, cada una con su propia experiencia y precio según la cercanía al escenario:

Golden Circle: 12,555 libras egipcias

VIP: 9,055 libras egipcias

Standing Wave: 7,055 libras egipcias

Para poner estos precios en contexto, esto convierte el concierto en una experiencia exclusiva para quienes desean vivir la música de Shakira en uno de los escenarios más icónicos del planeta.

El espectáculo en Giza no será el único evento significativo del año para Shakira. La artista también ha anunciado que dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, programado para el 1 de marzo, como gesto de agradecimiento a sus seguidores mexicanos.

También tiene fechas confirmadas en la India, con presentaciones en Bombay y Delhi en abril como parte de la gira “Feeding India Concert”.