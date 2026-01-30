El dinero que se embolsa Shakira por tener la gira latina más exitosa

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora colombiana Shakira hace historia como la artista latina con la gira más exitosa de todos los tiempos. El 2025 fue increíble para la estrella nacida en Barranquilla, ya que con el tour “Las mujeres ya no lloran”, logró recaudar una jugosa cifra.

El respetado y seguido medio Billboard, ha revelado la cantidad de dinero que la intérprete de “Ojos así” recaudó con los boletos vendidos en países como Colombia, Brasil, Perú, México, Argentina, Chile y Estados Unidos, donde se presentó varias veces.

Gran dinero

La revista semanal estadounidense afirmó que la estrella logró recaudar 421,6 millones de dólares, sacados en 3,3 millones de entradas vendidas en 86 conciertos.

La cifra marca un hecho histórico para la madre de dos pequeños llamados Sasha y Milan, destronando al “Sol de México”, Luis Miguel, quien había recaudado 409,5 millones de dólares con su último tour 2023-2024.

Resaltaron que el 11 de diciembre en el espectáculo de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina, fue una completa locura que la hizo subir en gran cantidad los ingresos en boletería.

La artista de 48 años seguirá aumentando la cifra este 2026 con los shows que tiene pautado en Europa y otros continentes.

Dinero por regiones

Billboard aseveró que en Latinoamérica Shakira logró recoger la cantidad de 144,4 millones de dólares, en la primera etapa.

Mientras que, en Estados Unidos y Canadá, la cifra fue de 103,6 millones de dólares.

Palabras de Shakira

La cantautora se ha mostrado muy feliz por seguir siendo una fuerte influencia en la música latina y llevar la cultura hispana con dignidad.

“Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo”, dijo al medio.