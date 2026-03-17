El Texas Glitter Stakes es la selectiva del sábado en Gulfstream Park

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La tarde del sábado en el hipódromo de Gulfstream Park será escenario de la celebración de la tercera reunión de la semana 17 del Championship Meet que finalizará dentro de dos semanas con el Florida Derby, y este sábado tendrá una programación de 12 carreras donde la prueba más importante será la edición 2026 del Texas Glitter Stakes en la décima prueba del programa.

ChampionshipMeet: El Glitter Stakes es este sábado en Gulfstream Park

A la altura de la décima competencia del sábado en el óvalo de Hallandale Beach, se realizará una nueva edición del Texas Glitter Stakes de $125.000 para potros de tres años, en recorrido de 1.000 metros (grama) donde competirán nueve tresañeros en la prueba selectiva de la jornada.

Los entrenadores José Francisco D’Angelo y Mark Casse presentan a dos purasangres en dicha prueba, además de la presencia de los jockeys venezolanos Javier José Castellano, Junior Alvarado y el campeón de Tampa Bay, Samuel Marín.

El cuatro veces ganador del Premio Eclipse, Javier Castellano tendrá la responsabilidad de llevar al ejemplar I C Light del trainer Mark Casse, mientras que el otro presentado de Casse, será el purasangre Casson con la monta del norteamericano Dylan Davis.

Mientras tanto, los ejemplares del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo serán Throckmorton con Joé Bravo en el lomo y Monster con Jorge Ruiz en el sillín del mismo. Por su parte, el doble coronado del 2025, Junior Alvarado estará sobre el lomo de Intricate Spirit del trainer Miguel Clement.

La nómina de la selectiva la completa, Expressway del trainer William Mott y Mario Gutierrez en la silla, Shipmate de Nolan Ramsey, con Miguel Vásquez. El jockey venezolano Samuel Marín se nueve el sábado a Gulfstream Park para ser parte de esta selectiva en yunta con el entrenador Thomas Proctor con el tresañero Unwritten Rule. Además del tresañero Arbiter, del trainer Wesley Ward con la monta del aprendiz Pietro Morán.