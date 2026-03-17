La Vinotinto: Oswaldo Vizcarrondo anunció a sus convocados para la fecha FIFA

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En una dinámica sin precedentes que marca el inicio de una nueva era en la comunicación de la selección, Oswaldo Vizcarrondo anunció ante los medios de comunicación su lista de 28 convocados para los próximos amistosos internacionales.

La Vinotinto se enfrentará a Uzbekistán y Trinidad y Tobago como parte de las FIFA Series 2026, una ventana que servirá para aceitar piezas de cara a las eliminatorias.

La gran novedad fue la exposición directa del seleccionador criollo, una metodología que, según confirmó, se mantendrá durante todo su ciclo.

Los elegidos de Vizcarrondo

La convocatoria destaca por un equilibrio entre la jerarquía de Salomón Rondón y una fuerte apuesta por el talento joven y emergente.

Posición Jugadores Porteros José Contreras, Frankarlos Benítez, Jesús Camargo, Cristopher Varela. Defensas Jon Aramburu, Carlos Vivas, Nahuel Ferraresi, Andrusw Araujo, Teo Quintero, Diego Osío, Delvin Alfonzo, Luis Balbo. Mediocampistas Cristian Cásseres Jr., Jorge Yriarte, Gustavo González, Carlos Faya, Gleiker Mendoza, Telasco Segovia, Jefferson Savarino, Carlos Sosa, Keiber Lamadrid, David Martínez, Wikelman Carmona, Luis "Cariaco" González. Delanteros Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Salomón Rondón, Jovanny Bolívar.

Empieza la nueva era

En la nómina, destacan nombres como David Martínez, Telasco Segovia y Luis Balbo, quienes representan el relevo generacional que Oswaldo Vizcarrondo busca consolidar.

Por otro lado, la presencia de Nahuel Ferraresi y Jon Aramburu aporta solidez a una zaga que busca mayor cohesión.

Además, es importante mencionar el regreso de Salomón Rondón liderando el ataque junto a Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar y Jesús Ramírez ofrece variantes físicas y técnicas interesantes para el seleccionador.

Este nuevo formato de anuncio busca generar una conexión más cercana entre el cuerpo técnico, la prensa y la afición venezolana en este camino hacia 2026.