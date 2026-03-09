Nahuel Ferraresi cambia de aires en Brasil y vestirá los colores de este club

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de un futbolista con mucho presente en la Vinotinto cambiará de aires. Se trata de Nahuel Ferraresi, quien continuará su recorrido en Brasil, pero ahora vistiendo los colores de otro club.

El zaguero criollo ahora pasará a formar parte del Botafogo, entidad en la que ya fue presentado y donde estará en condición de préstamo -con opción de compra- por parte del Sao Paulo.

Desde la institución también se detalló que: "El jugador venezolano ya se encuentra realizando la pretemporada con sus nuevos compañeros. La fecha de la presentación oficial del nuevo fichaje se anunciará próximamente".

La Vinotinto pendiente de este movimiento

Ferraresi pinta a ser uno de los defensores con mayor participación en la selección nacional, ahora en el nuevo ciclo a las órdenes de Oswaldo Vizcarro.

En el caso de Nahuel, que puede ufanarse de haber jugado 42 partidos con la selección venezolana, habrá que analizar la continuidad que pueda tener en el 'Fogao' y que pueda mantener un ritmo alto de competición que beneficie al combinado criollo.

Nahuel viene de jugar hasta 46 partidos con el Sao Paulo en la campaña anterior entre las distintas competiciones: 24 en la Seria A de Brasil, nueve en la Copa Libertadores, dos en la Copa de Brasil y 11 en el Campeonato Paulista.

Ahora, se espera que el defensor de la Vinotinto tenga mucho protagonismo en el equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi, quien perdió a principio de año a otro venezolano, Jefferson Savarino, ahora en Fluminense.