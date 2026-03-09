Maluma comparte tiernas fotos junto a su hija en su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

Hace dos años Paris llegó a la vida de Maluma y su pareja Susana Gómez para agrandar la familia y sellar su amor con una criaturita. Este 09 marzo, el cantante colombiano celebra el cumpleaños de su pequeña con tiernas fotografías familiares.

Desde su nacimiento, el artista ha sido cuidado en publicar imágenes de su pequeña, evitando revelar el rostro a los fans y medios de comunicación, sin embargo, sí ha hecho público varios portales documentando su crecimientos y momentos padre e hija.

Maluma emocionado por su pequeña

Maluma publicó en su Instagram una tierna postal junto a su hija Paris y su novia, mostrando lo grande que está a sus 2 añitos. En la imagen, el cantante posa con un tierno beso en la cabeza de su niña, mientras esta cubre su cara.

Para la temática del cumpleaños los padres eligieron el fondo marino para decorar el ambiente en tonos pasteles. El pastel de dos pisos simula el océano con unos tiernos animalitos comestibles.

“HBD 2 PRINCESA MIAAAAAA… Estos papás te aman y dan la vida por ti”, comentó el intérprete de “Háwai”.

¡Creció la familia de Maluma!

El 09 de marzo de 2024, nació en una clínica de Medellín, Paris Londoño Gómez, la primera hija de Maluma y Susana. La pareja luego de cuatro años de relación cosechó el fruto de su amor.

Aunque se conocen desde hace varios años atrás, los tortolitos comenzaron a salir desde finales de 2020; al principio se mantuvieron bajo perfil para evitar titulares en la prensa. Ahora, los novios se han vuelto inseparables en redes sociales y eventos sociales.