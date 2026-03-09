Integrante de Reik en estado vulnerable de salud y cancela conciertos

Suscríbete a nuestros canales

El vocalista de la agrupación mexicana Reik, Chuy Navarro afronta un delicado momento de salud, luego de cancelar dos de sus presentaciones previstas en Estados Unidos.

Tras un silencio por la medida que tiene a los fans entristecidos, Jesús Navarro informó desde el hospital “estar bien”, dijo en una fotografía donde aparece con varios electrodos puestos en su cabeza, lo que podría indicar que estarían realizando un estudio médico.

Para tranquilizar a sus seguidores por su ausencia en las redes sociales y suspender los eventos, anunció su actual estado sin compartir muchos detalles. “No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. Estoy bien… no puedo contestar todo ahorita, pero agradezco cada mensaje que llega”.

Reik cancela concierto por razones médicas

En días recientes, Reik indicó que sus espectáculos pautados para el 7 de marzo en el DAR Constitution Hall de Washington, y el 8 de marzo en el Foxwoods Resort Casino de Mashantucket, Connecticut, han sido pospuestos.

El público podrá utilizar los boletos en las nuevas fechas agregadas 1 de mayo para Washington y 3 de mayo para Mashantucket.

Sin ofrecer mucha información, indicaron que la medida se debía un percance de salud por la condición de la voz de uno de sus miembros.

“Nos rompe el corazón no poder estar con ustedes esta noche y la de mañana”, se lee en el comunicado.