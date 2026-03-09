Ataque a la casa de Rihanna deja a una mujer detenida: Aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Un inquietante incidente ocurrió en Los Ángeles cuando una mujer fue detenida tras disparar contra la residencia de la cantante Rihanna mientras ella estaba dentro de la vivienda junto a su familia, lo que encendió las alarmas de seguridad.

De acuerdo con reportes policiales y medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió la tarde del domingo 8 de marzo en la zona de Beverly Hills, cuando una mujer abrió fuego contra la mansión de la intérprete de “Umbrella”.

Aunque el incidente generó gran preocupación, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas dentro de la residencia.

La sospechosa que atacó a Rihanna

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la presunta atacante, una mujer de aproximadamente 30 años, llegó en un vehículo y efectuó alrededor de diez disparos hacia la vivienda con un rifle estilo AR-15.

Parte de los proyectiles impactaron directamente en la casa e incluso uno habría atravesado una de las paredes. El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 p. m. (hora local), lo que movilizó rápidamente a las autoridades tras la alerta de disparos en el área.

Investigadores encontraron impactos de bala en diferentes puntos de la propiedad, incluida una puerta y objetos en la entrada del domicilio.

Rihanna estaba dentro de la casa

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que Rihanna se encontraba en la residencia cuando ocurrió el ataque. Aunque la cantante no ha sufrido lesiones ni ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente, la situación generó una rápida reacción policial debido al riesgo que implicaba.

La artista vive en esa propiedad junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos, por lo que la seguridad del lugar se reforzó inmediatamente tras los disparos.

Detención tras la huida

Tras el ataque, la sospechosa abandonó el lugar en su vehículo, pero fue localizada poco tiempo después por las autoridades en un centro comercial de Sherman Oaks, a varios kilómetros de la vivienda.

Allí fue detenida y los agentes recuperaron el arma que presuntamente se utilizó en el tiroteo. Las autoridades también encontraron casquillos de bala en el automóvil, lo que podría ser clave para la investigación en curso.

Hasta ahora no se han revelado públicamente la identidad de la mujer ni el posible motivo del ataque.