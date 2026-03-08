Clásico Mundial: República Dominicana ha cumplido con las expectativas ofensivas

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no ha pasado desapercibido y, como era de esperarse, han demostrado todo su poder. Tras disputar sus primeros dos partidos del torneo, la selección caribeña ha mostrado una ofensiva que, más que sólida, ha sido simplemente arrolladora y espectacular.

Los números hablan por sí solos. Los dirigidos por Albert Pujols, en apenas dos encuentros, el equipo dominicano acumula 21 hits en 59 turnos al bate, lo que se traduce en un impresionante promedio ofensivo de .356.

Pero el daño no se limita al contacto: La alineación también ha exhibido poder, disciplina en el plato y capacidad para producir carreras en momentos clave en cualesquiera de los episodios en lo que va del certamen.

El rendimiento ofensivo del conjunto dominicano refleja la profundidad de un roster lleno de talento de Grandes Ligas. Hasta ahora, el equipo ha conectado seis cuadrangulares, una cifra que confirma la amenaza constante que representa cada bateador dentro de la alineación.

A esto se suma otro dato que suele ser determinante en torneos cortos: la paciencia en el plato es fundamental para crear grandes situaciones de carreras. Los bateadores dominicanos han recibido 17 bases por bolas.

Ese enfoque ofensivo se refleja en su porcentaje de embasado (.500 OBP), una estadística que demuestra lo difícil que ha sido para los lanzadores rivales controlar la ofensiva del equipo caribeño.

La producción también ha sido contundente en el marcador. Con 22 carreras anotadas en solo dos juegos, el equipo ha sabido capitalizar sus oportunidades y convertirlas en carreras, algo fundamental en una competencia tan corta como el Clásico Mundial.

Otro indicador del dominio ofensivo es su OPS de 1.212, una cifra que combina poder y capacidad para llegar a las bases. En cualquier nivel del béisbol, un OPS por encima de 1.000 ya es considerado élite; superar el 1.200 en un torneo internacional habla de un ataque que está funcionando en todos los aspectos.

Finalmente, el mensaje de República Dominicana es claro: su ofensiva está lista para competir con cualquier selección que se le pare enfrente. Y si mantiene este ritmo, el equipo no solo será protagonista en el torneo, sino que también será el principal favorito para ganar el título del Clásico Mundial.