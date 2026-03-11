Zendaya reaparece en público y confirma su boda con exclusivo anillo

Suscríbete a nuestros canales

La Semana de la Moda de París no podría celebrarse sin la presencia de Zendaya en el desfile otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton, donde expuso su sortija de casada que no pasó desapercibida para la prensa.

Hace una semana Law Roach, estilista de confianza de la actriz, confesó a Access Hollywood que la boda se habría celebrado y nadie se enteró de la ceremonia. ¡La boda ya se celebró! Se la perdieron”, confesó el asesor de imagen.

Aunque muchos quieren saber los detalles de unión entre Zendaya y Tom Holland, tanto ellos como el resto de su circulo cercano se han mantenido bajo perfil hasta la llegada de la actriz a la ciudad de la moda.

Zendaya luce su hermoso anillo de casada

Si bien no dio declaraciones durante el evento, se le vio usando su sortija dorada de boda, aunque jugueteó con los fotógrafos para tapárselo, tiempo más tarde lo exhibió junto a otros accesorios que hacían mach con su atuendo.

Esta sería la primera aparición pública de Zendaya tras celebrar su boda. Durante el evento de la Semana de la Moda de París optó por lucir una camisa blanca de popelina con cuello en punta y una vaporosa falda blanca de corte asimétrico.

Además, completó su look con un cinturón negro, tacones negros de punta y un corte de pelo pixie-bob rizado.