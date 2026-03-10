Rosalía es criticada por “apoyar” la violencia contra las mujeres

Suscríbete a nuestros canales

La cantante española Rosalía, volvió a situarse en el centro de la conversación digital después de unas declaraciones sobre el pintor Pablo Picasso que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Sus palabras, pronunciadas durante una charla sobre arte, reavivaron una discusión cultural que lleva años generando posiciones enfrentadas sobre si es posible o no separar al artista de su obra, tomando en cuenta las acusaciones que hay en su contra.

La polémica surgió tras una conversación pública con la escritora argentina Mariana Enríquez en un encuentro organizado por Spotify, donde ambas reflexionaron sobre la influencia de grandes creadores y la manera en que hoy se juzga a figuras históricas.

La reflexión de Rosalía

Durante el diálogo, la artista expresó su admiración por Picasso y reconoció que, a nivel personal, no le resulta problemático diferenciar la obra de la vida privada de un creador.

Según explicó, aunque ha escuchado historias negativas sobre el comportamiento del pintor, eso no cambia su manera de valorar su producción artística. En ese contexto, comentó que quizás el artista no le habría caído bien si lo hubiera conocido, pero que aun así disfruta de su obra.

“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero quién sabe, a lo mejor sí o no lo sé, y no me importa”, apuntó.

La cantante también planteó una reflexión sobre el modo en que se construyen las opiniones sobre personajes históricos. En su intervención se preguntó hasta qué punto es posible juzgar a alguien sin haber convivido con esa persona o conocer de primera mano los hechos que se le atribuyen.

“¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real, ¿quién soy yo para juzgar?”, aseveró la intérprete de “La Perla”.

La reacción inmediata en redes sociales

Las declaraciones de Rosalía no tardaron en expandirse por plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron a su postura.

Entre los comentarios más repetidos se encontraban reproches de seguidores que esperaban una postura más contundente respecto a las polémicas que rodean la vida personal de Picasso, no que indirectamente, la artista apoyara la violencia que rodeó al pintor.

“Yo creo que la entrevista de Rosalía con Mariana Enríquez parecía una gran idea del encuentro de dos mentes brillantes hasta que las pusieron a hablar y descubrimos que son tontísimas”, acotó una usuaria.

“Ni mi ex me había decepcionado tanto como Rosalía estos últimos meses”, “Hay que separar a Rosalía de su obra”, “Los comentarios de Rosalía sobre picasso dios mio abres la enciclopedia en la palabra Tonta y sale su foto”, son algunos de los comentarios.

La polémica que rodeó a Picasso

Las acusaciones de violencia o maltrato contra Pablo Picasso se centran principalmente en su vida privada y en su relación con varias de las mujeres que fueron sus parejas o musas.

Diversos estudios y testimonios describen que el pintor tenía relaciones intensas con mujeres a las que primero idealizaba y luego trataba con frialdad o desprecio. Algunos investigadores sostienen que Picasso clasificaba a las mujeres como “diosas o felpudos”, reflejando una visión profundamente desigual de sus parejas.

Además, varias de las mujeres que formaron parte de su vida atravesaron episodios personales trágicos. Algunas de sus parejas, como Marie-Thérèse Walter y Jacqueline Roque, se suicidaron años después de la muerte del artista, hechos que a menudo se mencionan en debates sobre el impacto emocional que tuvieron.

Críticos y activistas feministas han llegado a describirlo como un “genio violento” que habría destruido emocionalmente a algunas de sus compañeras sentimentales, lo que ha reavivado discusiones contemporáneas sobre cómo interpretar su legado artístico.