Sergio Mayer es sorpresivamente eliminado de "La casa de los famosos 6"

Una sorpresa se llevaron los espectadores del reality “La casa de los famosos 6”, al confirmarse la eliminación del actor Sergio Mayer. El artista de 59 años, no recibió el apoyo del público para seguir en la competencia por el jugoso premio de 200 mil dólares.

Eliminación de Sergio

Mayer tenía una gran ventaja en el reality, al haber participado en la primera temporada de “La casa de los famosos México”, en la que ocupó el cuarto lugar. Sin embargo, para la versión de Estados Unidos no logró conquistar a la audiencia.

Un giro muy fuerte en el juego, ya que muchos en la casa consideraban al actor y modelo como uno de los más fuertes y estratega a la hora de jugar.

Mayer era parte del equipo “Los Guerreros de la Luz”, conformado por Laura Zapata, Lupita Jones, Celinee Santos, Curvy Zelma, Horacio Pancheri y Josh Martínez.

“Me hubiese encantado como todos ganar, a eso entramos a tener continuidad. Pero me encanta jugar con fuego y el público hizo que me quemará, ese es parte de mi juego. Lo asumo y lo confronto así, a mi me gusta jugar así”, expresó tras su eliminación.

Indicó que disfrutó las semanas en el juego y que ahora se prepara para las galas cada semana, en las que estará como invitado junto a otros panelistas.

Por segunda semana el programa impacta al eliminar a un competidor fuerte, recordemos que el pasado lunes 2 de marzo salió la Miss Universo, Lupita Jones.

Polémica del show

El ingreso de Mayer al show había generado una gran polémica por poner en pausa de manera indefinida su cargo como diputado federal de Morena, para poder participar en el show de Telemundo.

Mexicanos había expresado falta de seriedad al cargo, provocando la suspensión temporal de sus derechos partidistas y una investigación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.