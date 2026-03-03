Lupita Jones eliminada de "La Casa de los Famosos 2026"

Suscríbete a nuestros canales

La segunda eliminada del reality “La Casa de los Famosos”, fue la Miss Universo mexicana Lupita Jones. Tras varias semanas en el juego, la actriz no recibió el respaldo del público para seguir más tiempo en el show.

Dura eliminación

El momento fue de tensión para los espectadores del programa, ya que las últimas en estar paradas en la placa, fueron Oriana Marzoli y Jones, está última resultando eliminada de la competencia por el jugoso premio de $200,000.

Jones se había mantenido tranquila y elegante en la casa, donde tuvo varios conflictos con algunos de sus compañeros como Oriana, a quien había acusado de no realizar los deberes de limpieza.

La mexicana se mostró calmada con su eliminación la noche del lunes 2 de marzo, asegurando que el público pudo ver una faceta de ella muy real, humana y cercana.

“Me voy feliz porque pudieron ver una faceta de mí que no conocían, y ya eso es suficiente. El resultado fue decisivo para el contenido que la gente quiere ver allá adentro y el ritmo nuevo de la casa. Gracias a mi team reina madre, por apoyarme”, expresó.

Reacción de sus compañeros

Al conocer el resultado de las votaciones, muchos de sus compañeros quedaron impactados por ver que Lupita no regresó.

Celinee Santos, Laura Zapata, Sergio Mayer y Curvy Zelma, se mostraron muy sentidos con la eliminación de la soberana universal.

Todos coincidieron que Jones representó en la competencia clase y elegancia.

“Hoy la casa pierde una figura fuerte, elegante y con carácter. Para mí no solo fue una competidora, fue una mujer que me enseñó que la firmeza y la clase pueden ir de la mano. La Reina Madre se va, pero su legado queda”, dijo Celinee.