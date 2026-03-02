Farándula

Los hermanos Wayans regresan a “Scary Movie”: disfruta del primer tráiler

Kleimar Reina
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 07:15 pm

La película de terror más divertida del cine está de vuelta tras 13 años de ausencia

El regreso de la sátira está de vuelta con el primer tráiler de “Scary Movie 6”, una nueva entrega que promete risas y un refrescamiento de la comedia en la gran pantalla.

“Dos amigos se ven envueltos otra vez en el caos con asesinos, monstruos y criaturas sobrenaturales”, señala la productora en su descripción oficial como premisa de lo que verá el espectador en el cine.

Un tráiler cargado de risas

En el primer vistazo nos muestra una clara referencia transformada en parodia al cine de terror del último año como “Scream”, “Megan” y “Weepons”.

Además, el regreso de los hermanos Wayans, Shawn y Marlon,  y de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes protagonizan las primera cuatro entregas, le dan un toque de nostalgia a esta sexta parte.

“Scary Movie 6” se centra en un grupo de jóvenes que se ven envueltos en una serie de fenómenos sobrenaturales tras mudarse a una casa con un pasado inquietante.

¿Cuándo se estrena “Scary Movie 6”

Tras una larga espera de 13 años finalmente llega la película de terror con más risa que miedo en la historia del cine. Scary Movie 6” se estrenará en los cines de América Latina el próximo 4 de junio de 2026

Sin embargo, su llegada a la gran pantalla en Estados Unidos será el 12 de junio de 2026.

Lunes 02 de Marzo de 2026
