Actriz mexicana casi muere quemada tras problemas de gas en su casa

La actriz mexicana, Patricia Valenzuela, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida a causa una fuerte explosión en su departamento causada por una fuga de gas, apenas días después de haberse mudado.

Su relato fue compartido a través de un video en sus redes sociales, en el que muestra las graves lesiones que le dejó el incidente casero, lo que conmovió a sus colegas y seguidores que enviaron sus mejores energías para ella.

El accidente que vivió la actriz

Fue a finales de enero cuando Valenzuela, emocionada por estrenar su nuevo departamento, enfrentó un momento difícil.

Según ella misma contó, una acumulación de gas en su hogar detonó de forma violenta, provocando una explosión que la envolvió en llamas y la dejó con quemaduras de segundo grado en el rostro y las piernas.

“Corría y el fuego me perseguía… pensé que no saldría con vida”, relató la actriz en una publicación compartida en Instagram, donde describió el caos y el miedo que sintió en esos segundos que parecieron eternos.

¿Qué causó la explosión?

De acuerdo con el testimonio de Valenzuela, el siniestro tuvo su origen en una toma de gas que quedó abierta destinada a una secadora que nunca se instaló. El gas se fue acumulando en el interior del inmueble sin que ella lo detectara a tiempo.

La actriz reconoció que, a pesar de haber notado el olor del gas y alertar al arrendador, el destello se produjo cuando ya era demasiado tarde. Este tipo de fugas, explican los expertos, pueden ser extremadamente peligrosas porque cualquier fuente de ignición puede detonar el gas acumulado.

“Esto pudo haber acabado muy mal, pude haber muerto, pude haberme quedado ciega, pude haber perdido algún sentido. Me pudo haber llegado la quemadura a los nervios. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Tomense con cuidado el gas!”, acotó con dolor.

Testimonio de resiliencia y fe

Luego de recibir atención médica, Valenzuela compartió no solo sus heridas físicas, sino también el impacto emocional de la experiencia. “Hoy me miro al espejo y no me reconozco, pero estoy aquí, viva”, escribió, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y agradecimiento por haber sobrevivido.

Más allá del trauma, su historia trascendió como un mensaje de fortaleza y reflexión. “Podemos morir de un segundo a otro. Valoremos la vida, la salud y a quienes amamos”, exhortó a sus seguidores, invitándolos a vivir con mayor consciencia y gratitud.

Entre tanto, indicó que, después de lo sucedido, tomó la decisión de mudarse del lugar, pues, sintió que ya no sería un sitio seguro para ella. Además, agregó que, la salvó haber dejado las ventanas abiertas y llevar sudadera, lo que impidió que el fuego impactara más en su cuerpo.