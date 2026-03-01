Un gesto de capitán: Manny Machado entrega el "13" a Junior Caminero

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol, los números en la espalda suelen cargar con años de historia y cábalas personales. Por eso, lo ocurrido este domingo en el vestuario de la selección de República Dominicana trasciende lo anecdótico: Manny Machado, capitán y referente del equipo, le entregó formalmente el número 13 al joven Junior Caminero de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La escena tuvo lugar en el loanDepot Park de Miami, donde el conjunto dominicano realizó su primera práctica oficial. Al entrar al área de casilleros, Caminero se encontró con una sorpresa que no esperaba: su capitán le tendía la camiseta con el dorsal que lo ha acompañado durante gran parte de su brillante carrera.

"Un sueño cumplido"

Para Junior Caminero, considerado uno de los prospectos más impactantes de los últimos años, el gesto fue un espaldarazo de confianza absoluto. “Me lo entregó el capitán del equipo”, expresó el joven jugador con una mezcla de asombro y gratitud, mientras sostenía la prenda que ahora defenderá en el diamante.

El gerente general, Nelson Cruz, quien ha sido arquitecto de la química de este roster, no ocultó su emoción ante el desprendimiento de Machado. “Ver a Manny Machado entregarle su camiseta con el número 13 a Junior Caminero fue presenciar un sueño cumplido”, manifestó Cruz. “Poder hablar con Manny y ser parte de ese gesto para que Junior viviera ese momento… me llena de orgullo”.

El nuevo capítulo de Machado: El "03"

Este cambio no significa que el capitán pierda su identidad; al contrario, marca una nueva etapa. Machado ahora lucirá el número 03 en su tercera participación en el Clásico Mundial. Con este dorsal, buscará superar lo hecho en ediciones anteriores, donde ya ha dejado huella:

Clásico 2017: Bateó para .269, con un OPS de .783, un cuadrangular y dos remolcadas.

Clásico 2023: Elevó su peligrosidad con un OPS de .925, conectando dos jonrones y produciendo cuatro carreras.

Liderazgo que trasciende las estadísticas

La decisión de Manny de ceder su número emblemático envía un mensaje claro al resto de la novena: en este equipo, el ego se queda en la puerta. Mientras la selección dominicana calienta motores bajo la mirada de Albert Pujols, este tipo de detalles fortalecen la mística de un grupo que no solo tiene el talento para ganar, sino la unión necesaria para soportar la presión del "Grupo de la Muerte".

El número en la espalda ha cambiado de dueño, pero el mando y la jerarquía de Machado siguen siendo el motor de un equipo que sueña con levantar el trofeo el próximo 17 de marzo.