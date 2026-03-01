Farándula

Rosalía deslumbró con su voz en los Premios BRIT 2026

La artista de 33 años subió al escenario para deleitar a los presentes con el éxito de su última producción 

Elvis González
Rosalía cantando / Cortesía
Voz, escenografía, baile y entretenimiento fue lo que realizó la cantante española Rosalía en los Premios BRIT 2026, realizados el sábado 28 de febrero en Manchester, Reino Unido.

Rosalía brillando

La artista hizo gala de su buen ojo para la moda, vestida con un traje en color blanco. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el performance que realizó junto a su grupo de baile.

La catalana realizó una increíble interpretación de “Berghain”, canción de su último álbum “LUX”, y que recibió la participación especial de la cantante islandesa Bjork.

La orquesta, bailarines y el público hicieron un momento mágico para Rosalía, quien en solo días comenzará su gira “LUX TOUR 2026”, en Francia.

Además, de la presentación cargada de mucha actuación y teatralidad, ganó el premio de Mejor Artista Internacional, demostrando que es una de las cantantes más importantes del momento.

Discurso

Rosalía que se impuso sobre otros artistas como Bad Bunny, Lady Gaga y Taylor Swift, subió al escenario vestida de rojo y dando un discurso de gran orgullo por recoger un premio que suma a su carrera musical.

“Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, expresó la belleza de 33 años.

Desde el lanzamiento de su último álbum el año pasado, la compositora se había mantenido alejada de los eventos públicos y de los escenarios, regresando con una gran fuerza para su gira mundial.

