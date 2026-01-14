Loli Bahía: la modelo francesa que habría conquistado el corazón de Rosalía

Suscríbete a nuestros canales

Las fotografías de Rosalía y Loli Bahía han dado la vuelta al mundo, todo parece indicar que ambas han iniciado un romance lésbico que tiene a todos con la boca abierta.

Aunque en esta parte del hemisferio conocemos el pasado amoroso de la cantante española y su trabajo en la música, poco se sabe de la modelo francesa que ha flechado su corazón. Por supuesto, esto ha despertado el interés del publico para conocer un poco más de ella.

¿Quién es Loli Bahía?

Dolores "Loli"-Bahia Roubille, conocida profesionalmente como Loli Bahia, nació en Lyon, Francia, de padre español y de madre argelina. A sus 23 años, conquistó las pasarelas más importantes del mundo desfilando para grandes marcas.

Su debut lo hizo en 2020 durante el desfile de otoño de Louis Vuitton, bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière; desde entonces ha crecido en el mundo del modelaje, y trabajando con firmas como: Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada, Versace y Chanel.

En la actualidad Loli Bahía está en la mira de grandes diseñadores y su carrera crece como la espuma siendo una de las grandes promesas de las pasarelas internacionales.

Rosalía de la mano con Loli Bahía

El mundo despertó con las imágenes de Rosalía y Loli en un ambiente amoroso, lejos de ser grandes amigas. La intérprete de “La Perla”, estaba cubriéndose del frío con un abrigo en color gris. Mientras, la francesa llevaba una chaqueta negra, pantalón de jean y audífonos.

Las fotografías fueron comparadas con las de Jeremy Allen White, cuando a finales de 2023 ambos tomados de la mano paseaban por las calles de Los Ángeles, poco tiempo después se confirmó su relación.

Aunque no hay nada confirmado hasta el momento, el pasado la catalana ha manifestado su cariño por Loli como una amistad verdadera. Uno de los encuentros más comentados entre ambas figuras públicas, fue en 2025 cuando fueron vista en una fiesta de Fin de Año en Río de Janeiro, Brasil.