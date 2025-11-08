Rosalía lanza dardos sin piedad a Rauw Alejandro en su nueva canción

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 07 de noviembre, Rosalía hizo oficial el lanzamiento de su álbum “LUX”, un trabajo en el plasma sus vivencias más personales, por supuesto, eso es hablar de su relación con Rauw Alejandro.

Según algunos fanáticos, “La Perla” es la canción donde Rosalía lanza dardos a Rauw Alejandro, “Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión”, es el verso con el cual inicia.

Aunque la catalana no ha confirmado que se trata de su ex, el intérprete de “Todo de ti” publicó una mensaje por X que muchos señalaron como una indirecta.

“No confundan los protagonistas… Esa película pasó hace rato”, escribió el cantante.

¿Qué pasó entre Rosalía y Rauw Alejandro?

Después que Rosalía terminó su amorío con C Tanga , en 2019 inició una relación con Rauw Alejandro, luego de conocerse en el backstage de los Latin Grammy, sin embargo, no fue hasta septiembre de 2021, cuando oficializaron su noviazgo.

La pareja rápidamente se ganó el cariño del público, siendo incluso un ejemplo de un amor estable, pues en redes sociales se demostraban amor y cariño.

Para marzo de 2023, a través del tema “Beso” confirmaron su compromiso ante el mundo: Rosalía y Rauw Alejandro se iban a casar después de casi cuatro años de relación.

Todo parecía ir bien con los tortolitos, pero un fuerte rumor de infidelidad azotó su vida. Tiempo más tarde a través de un comunicado confirmaron su separación.