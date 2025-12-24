El Pro Bowl 2026 toma forma: Equipos dominantes y figuras que quedaron fuera

Suscríbete a nuestros canales

La NFL ha revelado oficialmente las nóminas para los Pro Bowl Games 2026, y las listas han generado de inmediato una ola de comentarios entre los aficionados. Entre los nombres más destacados aparecen Matthew Stafford, el experimentado mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles, y la superestrella de los Bills de Buffalo, Josh Allen, quienes liderarán a sus respectivas conferencias en esta vitrina de talento.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo quiénes están, sino quiénes faltan. Por parte de la Conferencia Americana (AFC), dos de los nombres más pesados de la liga, Patrick Mahomes y Lamar Jackson, han quedado fuera de la selección. En el caso de Mahomes, esta ausencia marca su segundo año consecutivo sin ser elegido, una estadística sorprendente para un jugador que fue una selección fija e indiscutible entre las temporadas 2018 y 2023.

Dominio por equipos y las organizaciones "en blanco"

La distribución de talento este año muestra una paridad notable en la cima, pero también una sequía absoluta para algunas franquicias. Cuatro equipos empataron como los máximos proveedores de talento para el evento, sumando seis selecciones cada uno:

Baltimore Ravens

Denver Broncos

San Francisco 49ers

Seattle Seahawks

En la otra cara de la moneda, la decepción se apoderó de los New York Jets, Minnesota Vikings y New Orleans Saints, equipos que no lograron colocar a un solo jugador en las listas iniciales de este año.

Un formato de espectáculo en la bahía

Los Pro Bowl Games 2026 mantendrán el formato de competencia de fútbol bandera (Flag Football), una apuesta de la liga por reducir el riesgo de lesiones y aumentar el dinamismo del evento. La cita será en San Francisco y se transmitirá el próximo 3 de febrero, apenas unos días antes de que se celebre el Super Bowl LX.

El componente nostálgico y de prestigio estará en las laterales, ya que dos leyendas absolutas de los San Francisco 49ers regresarán al campo como entrenadores: Jerry Rice estará al mando de la Conferencia Nacional (NFC), mientras que Steve Young llevará las riendas de la Conferencia Americana (AFC). Este duelo de estrategas históricos añade un atractivo especial a una edición que busca reconectar con la base global de fanáticos de la NFL.