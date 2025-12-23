Adiós al Arrowhead: Los Chiefs abandonan Missouri para construir su nuevo hogar "multiproposito"

Suscríbete a nuestros canales

El panorama del fútbol americano profesional en el Medio Oeste cambiará para siempre. Los Kansas City Chiefs anunciaron oficialmente este lunes que dejarán su histórico hogar, el Arrowhead Stadium, para construir una vanguardista instalación techada en la frontera entre los estados de Kansas y Missouri. El nuevo recinto está proyectado para abrir sus puertas al inicio de la temporada 2031.

Este anuncio se produce tras un movimiento político clave: un consejo de legisladores de Kansas votó unánimemente para permitir la emisión de 2,400 millones de dólares en bonos, cubriendo aproximadamente el 60% del costo total del proyecto. Este fondo no solo financiará el estadio, sino también un nuevo complejo de entrenamiento y espacios comerciales. El financiamiento se recuperará mediante impuestos estatales sobre las ventas y bebidas alcohólicas generados en el área circundante.

La apuesta por el lujo y los eventos globales

El nuevo estadio, con un costo estimado de 3,000 millones de dólares, se ubicará en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y el distrito comercial The Legends. Aunque el Arrowhead es venerado por su mística, el nuevo recinto seguirá la tendencia moderna de la NFL: reducir la capacidad a unos 65,000 espectadores (10,000 menos que el actual) para priorizar asientos de lujo, suites premium y comodidades tecnológicas.

La gran ventaja de este diseño con techo fijo o retráctil es la versatilidad. Al ser una instalación cerrada, Kansas City podrá finalmente competir por eventos que el Arrowhead no podía albergar debido al clima invernal, tales como:

Ediciones futuras del Super Bowl .

El Final Four de la NCAA.

Conciertos de talla mundial durante todo el año.

Partidos de fútbol americano universitario de alto perfil.

"La ubicación cambiará, pero nuestra esencia no", declaró el dueño del equipo, Clark Hunt. "Nuestros aficionados seguirán siendo los más ruidosos de la NFL y nuestros jugadores seguirán compitiendo por campeonatos. Somos grandes soñadores y estamos listos para el siguiente capítulo".

Un duro golpe político para Missouri

La decisión de los Chiefs representa un fracaso histórico para los legisladores de Missouri y el gobernador Mike Kehoe. Tras la partida de los Rams de St. Louis hacia Los Ángeles hace una década, Missouri ha vuelto a perder una franquicia ante la incapacidad de asegurar un paquete de financiamiento competitivo.

El punto de quiebre ocurrió el año pasado, cuando los votantes del condado de Jackson rechazaron una extensión de impuestos que habría financiado la renovación del Arrowhead. Ese rechazo abrió la puerta para que Kansas lanzara una oferta agresiva que Missouri no pudo igualar.

"Pensaron que lo nuevo y brillante era mejor que lo viejo y confiable", lamentó Kehoe, quien calificó la mudanza como un revés para la tradición. Sin embargo, para la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, el movimiento es "un cambio radical" que generará más de 20,000 empleos en la construcción y definirá la economía regional por generaciones.

El legado de los Hunt y el destino de los Royals

Aunque la familia Hunt siempre mostró preferencia por renovar el Arrowhead —joya fundada por el legendario Lamar Hunt—, la realidad económica y estructural del viejo estadio (que pronto cumplirá 60 años) hizo que el reemplazo fuera inevitable. El Arrowhead se despedirá por lo alto, siendo sede de seis partidos de la Copa del Mundo 2026.

Por otro lado, el destino de los Kansas City Royals de la MLB parece seguir el mismo camino. Los monarcas del béisbol también planean abandonar el Kauffman Stadium, y todo apunta a que cruzarán la frontera junto a los Chiefs, pues una filial del club ya ha adquirido terrenos en Overland Park, Kansas.