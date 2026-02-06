Javier Castellano destaca con doblete de victorias en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

El astro zuliano Javier Castellano tomó el protagonismo este viernes en el hipódromo de Oaklawn Park. En una cartelera de 12 competencias que incluye cuatro eventos selectivos, el jinete venezolano conquistó dos de las primeras cinco carreras de la programación, con una importante sorpresa incluida.

Dominio inicial en la pista de arena

Castillo abrió la jornada con un triunfo en la primera prueba. Condujo al ejemplar Reckless, del trainer Mark Casse, en un Maiden Claiming de $62.000. La carrera se disputó en una distancia de 1.600 metros sobre la superficie de arena con un tiempo de 1:40.44. El ejemplar dejó dividendos de $9.20, $4.60 y $3.40.

Posteriormente, en la cuarta competencia, el jinete zuliano repitió la dosis en un Maiden Special Weight de $110.000 para potros de tres años. Castellano se impuso con Top Level, también bajo la preparación de Mark Casse. El purasangre registró un tiempo de 1:11.01 en los 1.200 metros sobre arena y generó un sorpresivo dividendo de $17.20 a Ganador, $10.00 al Place y $5.60 al Show.

Próximos desafíos selectivos

A Javier Castellano le restan compromisos de alto nivel para el cierre de la jornada en Arkansas:

General MacArthur Overnight Stakes ($135.000): Montará a Archie the Giza, del entrenador Robert Medina (Arena). Bugler Overnight Stakes: Llevará las riendas de la yegua Miss Elle, del mismo preparador (Arena). Southwest Stakes (G3) ($1.000.000): Cerrará su participación sobre Strategic Risk, nuevamente en dupla con Mark Casse, en la ruta clasificatoria al Derby de Kentucky (Arena).

