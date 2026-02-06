José Vargas, jinete aprendiz venezolano consigue victorias consecutivas en la jornada de este viernes en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de esta tarde, el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, programó una cartelera de nueve competencias, sin incluir pruebas stakes. Donde el jinete aprendiz venezolano José Vargas abrió la programación con sendas victorias. Laurel Park notificó recientemente la cancelación de los programas de sábado y domingo, debido al clima ártico que azota la zona media atlántica en Estados Unidos.

La programación de este viernes 6 de febrero en Laurel Park comenzó con victorias consecutivas para el jinete aprendiz venezolano José Vargas, en la primera y segunda carrera, de las nueve programadas para esta jornada. José Vargas firmó seis montas.

José Vargas abrió la programación con triunfo sobre la yegua Stroll Trippin para el entrenador José Corrales. Esta prueba se corrió por un Maiden Claiming de $25,030 y en distancia de 1.400 metros. Stroll Trippin, hija de Temple City, consiguió su primer triunfo en seis presentaciones. El tiempo de la prueba fue de 1:30,48 y abonó $6,00 a ganador en la taquilla.

En la segunda carrera, José Vargas sorprendió en la taquilla con el ejemplar Fabia, que abonó $24,60 a ganador en carrera de sprint en 1,200 metros. Fabia fue presentada por Hamilton Smith, y consiguió su tercera victoria en once presentaciones -la primera del año- para los colores de la sociedad Bonuccelli Racing y Smith, Hamilton A.

José Vargas hace una pausa hasta la quinta carrera, donde comienza con sus últimos cuatro compromisos de la jornada, a saber: