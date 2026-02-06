José Luis Ortiz domina Fair Grounds con un póker de triunfos este jueves

Suscríbete a nuestros canales

El jinete puertorriqueño José Luis Ortiz ratificó su liderato en el hipódromo de Fair Grounds. Durante la jornada de nueve carreras este jueves, el boricua logró cuatro victorias y amplió su ventaja en la estadística sobre el mexicano Paco López. El actual meeting en este recinto finalizará el próximo 22 de marzo.

El camino hacia las cuatro victorias

La racha de José Luis Ortiz inició en la primera competencia con el ejemplar Thunderhawk. Bajo la preparación del trainer Peter Eurton, el purasangre ganó un Claiming de $18.000 en 1.200 metros (arena) con un tiempo de 1:10.61. Abonó dividendos de $3.20, $2.20 y $2.10.

El doblete llegó en la cuarta prueba con la yegua francesa Twolatebabydoll (Fr). la pupila de Albert M. Stall Jr. detuvo el cronómetro en 1:03.13 para los 1.100 metros en grama (Maiden Special Weight de $54.000) y dejó pagos de $5.20, $4.40 y $2.60.

La tercera foto ocurrió en la séptima carrera. Ortiz condujo a Evanescence, del entrenador Eddie Kenneally, en un Allowance Optional Claiming de $56.000. El tiempo oficial fue de 1:09.87 en 1.200 metros y generó dividendos de $7.00, $4.00 y $2.60.

Cierre de jornada y estadística

El póker de triunfos se completó en la novena y última carrera de la programación. Ortiz venció con el ejemplar La Máxima, del establo de Alexis Claire, en un Maiden Claiming de $14.000. El registro para los 1.200 metros fue de 1:13.13, con dividendos de $4.40 (Ganador), $2.40 (Place) y $2.10 (Show).

Con este desempeño, José Luis Ortiz alcanza 51 victorias en el actual meeting de Fair Grounds. Con esta cifra, supera por siete lauros a Paco López, quien ocupa el segundo lugar de la tabla general.