¡Directa y precisa! Anota la imperdible para jugar este viernes 6 de febrero de 2026

Continua la emoción en el hipódromo de Aqueduct, New York, con la disputa de once carreras para este viernes 6 de febrero. Jornada que contará con cinco stakes y que inician a la 12:45 p.m. hora venezolana.

Esta imperdible es para que vallas directo a la taquilla, y que deberás incluir para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Directa y precisa esta imperdible en Aqueduct, New York

Aqueduct, cumplirá el tercer día de carreras en la semana y último, debido a que las carreras programadas para el fin de semana fueron canceladas.

Para esta jornada, tenemos una imperdible “Directa y precisa”, y corre en la sexta carrera de la jornada del viernes en Aqueduct, reservada para el Ladies Stakes de $135,000 en distancia de 1,800 metros, en la cual fueron inscritas seis yeguas maduras.

Weigh The Risks (4) parece difícil de vencer después de tres impresionantes victorias que incluye el Go For Wand Stakes la última vez.

Esta hija de Mendelsson, tiene seis victorias en 14 presentaciones con ganancias que superan los 400 mil dólares. Luego de tres victorias consecutiva en el hipódromo de Saratoga y Aqueduct, el pasado año, regresa con un briseo fuerte en Belmont Park; 49 para 800 metros calificado como 24 más veloz de 182 para ese día.

La presentada por Chad Brown, contará con la monta del Manuel Franco, quien ha sido su jinete habitual. Enfrenta a un lote compacto que no debería comprometerle la victoria. Con un poco de suerte iremos a la “taquilla”.