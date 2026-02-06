Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de febrero

Este viernes continua la actividad con el tercer día de la semana hípica en el hipódromo de Aqueduct, con un programa de once carreras. La jornada incluye cinco pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 12:45 p.m., hora venezolana.
Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York
Las onces carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.400m, arena (12:45 p.m. VEN)
- Moe Eighty Eight (4) parece difícil de vencer después de dos victorias impresionantes.
- Protected (3) terminó con fuerza cuando quedó segundo en su última carrera. Cuidado.
- Prince Valiant (8) podría recuperar su forma en este grupo.
Segunda carrera: 1.400m, arena, Interborough S. $135,000 (1:14 p.m. VEN)
- LUCILLE BALL (3) parece ser la yegua a vencer después de dos victorias impresionantes. Defiende el “Dato Clave”.
Tercera carrera: 1.200m, arena (1:44 p.m. VEN)
- Hard To Say (7) baja de categoría y el lote es muy complicado. Paga bien.
- Lean Music Machine (2) tiene buenas posibilidades después de un buen tercer puesto la última vez.
- Gypsy Dreaming (4) sube de categoría después de una impresionante victoria, pero mantiene condiciones.
Cuarta carrera: 1.400m, arena, Toboggan S. $150,000 (2:14 p.m. VEN)
- Maximus Meridium (7) ganó este evento el pasado año. Regresa listo para repetir.
- Doc Sullivan (1) parece ser el enemigo del rival a vencer después de ganar sus dos últimas carreras.
- Be You (3) par de segundos lugares, que lo dejan a la puerta de la victoria.
Quinta carrera: 1.800m, arena (2:44 p.m. VEN)
- Blown Cover (1) terminó en un cercano segundo lugar la última vez y se merece respeto.
- Interceptor (2) está en buena forma y parece estar bien posicionado para triunfar.
- Curvino (5) ganó de forma impresionante en su última salida y podría desafiar.
Sexta carrera: 1.800m, arena, Ladies S. $135,000 (3:14 p.m. VEN)
- Weigh The Risks (4) parece difícil de vencer después de tres impresionantes victorias que incluye el Go For Wand Stakes la última vez.
- Bernietakescharge (2) ganó en un stakes aquí recientemente. Puede ser.
- Scalable (3) terminó segundo en el Go For Wand Stakes.
Séptima carrera: 1.600m, arena (3:44 p.m. VEN)
- Bar Fourteen (11) carrera abierta a cualquier sorpresa. Su jinete está inspirado.
- Mr. Ripple (6) baja de categoría y podría recuperarse de una racha decepcionante la última vez.
- Skylander (10) ha sido consistente a este nivel.
Octava carrera: 1.400m, arena, Ruttless S. $135,000 (4:16 p.m. VEN)
- Shilling (7) tiene una forma sólida y parece estar bien posicionado para recuperarse después de un ajustado cuarto puesto en una categoría superior la última vez.
- Two Bits (5) ha sido consistente en este nivel.
- Interstatelovesong (2) impresionó al ganar en su carrera anterior. Puede decidir.
Novena carrera: 1.800m, arena, (4:48 p.m. VEN)
- Chillax (1) tiene una forma sólida y parece estar bien posicionado para recuperarse de un reciente tercer puesto en una categoría superior.
- Neon Bordeaux (2) llega aquí en buena forma.
- Valentinian (5) podría tener un buen desempeño si repite sus mejores esfuerzos.
Décima carrera: 1.800m, arena, Withers S. $200,000 (4:20 p.m. VEN)
- Mailata (5) tres triunfos al hilo. Anda en su mejor condición a ligar con todo.
- Ottinho (3) parece ser el enemigo del rival a vencer después de una impresionante victoria la última vez.
- Schoolyardsuperman (2) sube de categoría tras su primera victoria, pero su chance es lógico.
Undécima carrera: 1.300m, arena, (5:52 p.m. VEN)
- Into Hijinks (11) impresionó cuando quedó segundo en su última salida.
- Factory Setting (7) está en buena forma y parece ser el rival del ejemplar a vencer.
- Raynham Hall (8) ha demostrado consistencia con múltiples intentos.