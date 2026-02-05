El aprendiz sensación de Gulfstream Park: las mejores montas de Yolber Torres para el viernes y sábado

Suscríbete a nuestros canales

El ganador del premio al Mejor Jockey Aprendiz en los últimos dos ciclos de Hallandale Beach cumplirá con nueve compromisos de monta entre viernes y sábado. Yolber Torres, quien ha hecho carrera en el hipódromo de Gulfstream Park, busca acelerar su ritmo en el actual Championship Meet 2025-2026 tras sumar sus primeras dos victorias del 2026.

Favoritos y pronósticos para el Championship Meet

Dentro de su agenda para el viernes, destaca su participación en la primera carrera de la tarde sobre el purasangre King Julien. Bajo el entrenamiento de Bobby Dibona, este ejemplar compite en un Claiming de $24.500 sobre 1.100 metros y cuenta con un respaldo inicial de 6-1 en las apuestas. Posteriormente, en la tercera competencia, Torres conducirá a la potra Starship Paradise ($26.500) en un trayecto de una milla, donde parte como una de las opciones principales con una proporción de 4-1.

Para la jornada del sábado, el foco de atención se centra en la novena carrera del programa. El venezolano asumirá la conducción de American Speed en un Claiming de $27.000, ejemplar que inicia con un apoyo de 6-1 en el pronóstico oficial. Con estos compromisos, Torres intentará retomar la senda triunfal en uno de los escenarios más competitivos del turf norteamericano.

Para conocer el desempeño de este y otros jinetes criollos minuto a minuto, puedes seguir los resultados en vivo a través del portal oficial de Meridiano.net.