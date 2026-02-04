Atención apostadores: El 10-1 de Edgard Zayas que puede romper la pizarra en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Edgard Zayas, uno de los jinetes latinos más consistentes y dominantes en Gulfstream Park durante el último lustro, especialmente fuera de la temporada del Championship Meet, busca seguir sumando victorias este jueves 5 de febrero. El profesional puertorriqueño firmó cinco montas para la cartelera, pero hay una en particular que destaca por su jugoso dividendo en el Morning Line.

Aunque las apuestas iniciales lo sitúan como una sorpresa, el análisis de su desempeño reciente sugiere que tiene argumentos sólidos para cruzar la meta en ganancia.

El "batacazo" de Zayas en la última de la tarde

La cita es en la décima carrera, un Claiming de $17,500 programado a las 5:49 p.m. (hora de Venezuela). La prueba se disputará en una milla sobre el césped, y es allí donde Zayas conducirá a Adversary, un pupilo del entrenador colombiano Carlos David que viene de ganar el pasado 8 de enero en un recorrido de 1,000 metros sobre pista sintética (Tapeta).

Adversary, hijo de Girvin y ganador de dos competencias, aparece con una atractiva proporción de 10-1. Aunque solo tiene una actuación previa en grama, su rendimiento en la superficie sintética (donde acumula cuatro salidas con un triunfo y varios puestos en la pizarra) sugiere que la transición al césped no debería ser un obstáculo insalvable.

Para respaldar su condición, el ejemplar llega con un ejercicio reciente realizado el 22 de enero en Palm Meadows, donde briseó 600 metros en 38.1, sobre pista de arena rápida.

El reto no será sencillo, pues el favorito de la prueba es Murabeh (#4), ejemplar presentado por Jennifer Young que contará con la monta de Luca Panici y un momio de 7-2. Sin embargo, por capacidad y monta, Adversary se perfila como el "golpe" al cierre.