Emisael Jaramillo a cuatro jornadas de hacer historia en Santa Anita Park

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Esta semana, el emblemático hipódromo de Santa Anita Park celebrará las últimas cuatro reuniones de su histórico Classic Meet. En su edición número 91 (temporada 2025-2026), el recinto de Arcadia, California, se prepara para escribir un nuevo capítulo en letras doradas: el posible primer título para un venezolano en este óvalo.

El reto: Jueves Santo y el Santa Anita Derby

A partir de este jueves 2 de abril, iniciará la recta final del meeting con una programación de ocho carreras. El plato fuerte llegará el sábado con una agenda de Stakes que incluye el prestigioso Santa Anita Derby (G1). Esta competencia no solo es un pilar del calendario, sino que otorga 100 puntos y un pase directo a la edición 152 del Kentucky Derby, que se correrá el próximo 2 de mayo en Churchill Downs.

Jaramillo: De Rey en Florida a Líder en California

El actual líder de victorias es el fusta guariqueño Emisael Jaramillo. En su primera temporada completa en la Costa Oeste, tras casi una década de dominio en Gulfstream Park, Jaramillo ha demostrado su vigencia. Cabe recordar que el "Campeón de Venezuela" ya conquistó el Summer Meet (2018) y el Fall Meet (2017) en Florida, además de ser el jinete con más triunfos entre 2016 y 2019 en el circuito de Miami.

El fin de una era y un nuevo legado

De concretarse el triunfo este domingo, Jaramillo se convertiría en el primer jinete venezolano en ganar el meeting principal de Santa Anita Park. Con esto, pondría fin a la hegemonía del mexicano Juan J. Hernández, quien ha ganado ocho de las últimas diez ediciones.

Al lograr el campeonato, el nombre de Emisael Jaramillo se uniría al de leyendas inmortales como Laffit Pincay Jr., Pat Valenzuela, Mike Smith y Flavien Prat.