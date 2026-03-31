A defender el liderato: Estas son las montas del Jueves Santo de Emisael Jaramillo en Santa Anita Park

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Esta semana será la última en acción del Classic Meet en el hipódromo de Santa Anita en Arcadia, California, donde se realizará una programación de cuatro días de carreras desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, y en la cual, el jockey venezolano Emisael Jaramillo llega como el líder del meeting con ocho victorias de ventaja.

Estados Unidos: Las mejores montas de Jaramillo del Jueves Santo

Entre las agendas de carreras del jueves donde se realizará una programación de ocho competencias, el jockey venezolano Emisael Jaramillo tiene el compromiso de cumplir con tres montas en la jornada mencionada.

La primera de las montas será en la primera carrera del programa en un Claiming de $28.000 para yeguas de cuatro y más años en recorrido de 1.600 metros en grama, donde el criollo montará a la hembra Exington del trainer Steven Miyadi, la cual sale como cuarta favorita según el Morning Line de equibase.com.

Su segunda monta de la jornada será en la cuarta competencia de la programación en otro claiming, pero de $40.000 para purasangres de cuatro y más años en distancia de 1.600 metros (grama) donde participarán seis ejemplares y Jaramillo montará a Geometry, presentado por el entrenador Tim McCanna, y está valorado como tercer favorito para conseguir la victoria en dicha prueba.

Por último, en la sexta carrera de la tarde del Jueves Santo, Emisael Jaramillo participará con el ejemplar Army Man en un Allowance Optional Claiming de $70.000 para potros de tres años que no son ganadores en distancia de 1.600 metros en grama y es un segundo candidato a conseguir el triunfo y romper el Maiden como como purasangre.