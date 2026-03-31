Kentucky Derby: Emisael Jaramillo reta al potro invicto de Bob Baffert en el Santa Anita Derby G1

Llegó el Santa Anita Derby (G1) con una bolsa a repartir de $500,000 en distancia de 1,800 metros, a correrse este sábado en la pista principal de Santa Anita Park en su edición 89. Esta prueba tiene el enfrentamiento de siete de los mejores potros que buscan un cupo al Kentucky Derby G1.
En una cartelera de 12 carreras, la número 10 fue reservada para “The Great Race Place”, que otorga 100-50-25-15-10 puntos de clasificación para el Derby a los cinco primeros finalistas.
El Santa Anita Derby G1 está encabezado por Potente y Cherokee Nation, del establo de Bob Baffert, el ganador de Grado 1 Intrepido y Robusta, que se encuentran entre un grupo de siete potros de 3 años que participarán en esta prueba dotada de 500.000 dólares, que se disputa sobre una distancia de 1 1/8 millas el sábado en Santa Anita Park.
Potente, con un récord perfecto de 2 victorias para su propietario, Speedway Stable, que lo compró en subasta por 2,4 millones de dólares. El hijo de Into Mischief superó recientemente a Robusta por una cabeza al ganar el San Felipe Stakes G2.
Cherokee Nation llega con la mejor calificación Beyer del grupo. Terminó quinto en el Robert B. Lewis Stakes G3. Este hijo de Not This Time alcanzó los 1.15 millones de dólares en la subasta de potros de Keeneland de septiembre de 2024.
Robusta, entrenado por Doug O'Neill, es guiado por el jinete líder del patio Emisael Jaramillo; estuvo a punto de ganar el San Felipe Stakes G2. Hijo de Accelerate, no pudo contener el ataque final de Potente. Anteriormente, Robusta había quedado sexto en el Robert B. Lewis Stakes G3.
Intrepido, entrenado por Jeff Mullins, luego de un descanso de más de tres meses, regresó para el Robert B. Lewis Stakes G3, donde escoltó a Plutarch. El hijo de Maximus Mischief ganó el American Pharoah G1 en Santa Anita antes de terminar quinto en la Breeders' Cup Juvenile tras una mala salida.
Vitruvian Man, So Happy y Star the Ride completan la nómina del Santa Anita Derby G1, que está pautada para dar inicio a las 16:30 (hora del Pacífico) y a las 19:30 (hora local).