Fin de una era: ¿Por qué el Wood Memorial Stakes (G2) de este año es el último en Aqueduct?

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Un año inolvidable se quedará en la mente de todos los turfistas que compiten en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, en esta temporada actual. Entre ellas, el Wood Memorial Stakes G2, que se disputa este sábado 4 de abril de 2026 y será la última vez que tenga lugar en el condado de Queens.

El último galope en "The Big A"

Entre nostalgia, recuerdos y grandes carreras se despide el gigante “The Big A”. Las razones principales de este cambio es la consolidación en Belmont Park: La New York Racing Association (NYRA) está centralizando todas sus operaciones de carreras del área de Nueva York en el nuevo y remodelado Belmont Park, donde se espera que el Wood Memorial se celebre a partir de 2027.

Los terrenos de Aqueduct, serán destinados a otros desarrollos comerciales y la expansión del casino Resorts World, que ya opera en el sitio. Al mudarse a Belmont Park, la carrera pasará de correrse en dos curvas (como ocurre en Aqueduct) a ser de una sola curva, debido a la gran extensión de 1.5 millas del óvalo de Belmont.

Este evento marca el fin de una era para "The Big A" (Aqueduct), que ha albergado esta importante preparatoria para el Kentucky Derby G1 durante décadas.

Aqueduct baja el telón

El cierre de Aqueduct Racetrack y la mudanza definitiva del Wood Memorial Stakes G2 marcan uno de los cambios más significativos en la hípica de Nueva York en los últimos 50 años. La New York Racing Association (NYRA) ha decidido concentrar toda su actividad hípica de la zona baja del estado en un solo recinto de clase mundial. El nuevo Belmont Park contará con una pista sintética (Tapeta) diseñada para mejorar la seguridad de los ejemplares y permitir carreras durante todo el invierno sin las interrupciones causadas por el clima extremo que afectaban a Aqueduct.

Mantener dos hipódromos a menos de 15 km de distancia es económicamente insostenible para el estado. Centralizar las operaciones en Belmont permite a la NYRA modernizar sus instalaciones de entrenamiento y establos bajo un mismo techo.

Rumbo a Belmont

El hipódromo de Queens, apodado "The Big A", no cerrará inmediatamente después del Wood Memorial, pero este será su último gran evento de "estrellas". La fecha oficial del cierre definitivo es el domingo 28 de junio de 2026. Durante todo el mes de junio se realizarán eventos de despedida para honrar el legado del hipódromo, que ha funcionado desde 1894.

El Futuro del Terreno de Aqueduct Una vez que la NYRA devuelva el contrato de arrendamiento al estado de Nueva York, las más de 40 hectáreas de terreno en South Ozone Park serán transformadas. El Resorts World New York City planea una expansión masiva para convertirse en un casino de servicio completo con hotel y centro de convenciones. Además, el gobierno estatal ha indicado que el sitio se utilizará para crear nuevas viviendas y espacios comerciales que beneficien a la comunidad local de Queens.